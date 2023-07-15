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"Готовы лететь и сражаться" против Путина: командующий ВВС Британии ошарашил заявлением

Алёна Воронина
15 июля 2023, 08:28 обновлено 15 июля, 08:35
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В Великобритании прозвучало неожиданное заявление главного маршала авиации ВВС о том, что британские летчики готовы участвовать в воздушных боях против РФ.
Британские самолеты, Ричард Найтон
Командующий ВВС Британии сделал неожиданное заявление/ коллаж: Главред, фото: raf.mod.uk

Главный маршал авиации ВВС Великобритании сэр Ричард Найтон удивил неожиданным заявлением о том, что британские Королевские военно-воздушные силы готовы участвовать в воздушных боях против страны-агрессора России.

Об этом Найтон, которого недавно назначили главнокомандующим британских ВВС, заявил во время инаугурационной речи на Глобальной конференции начальников авиации и космонавтики штаба ВВС, сообщает Daily Express.

"Мы готовы лететь и сражаться, и они проигрывают", – заявил Найтон в контексте полномасштабной войны, которую развязала против Украины страна-агрессор Россия.

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Также опасаясь сокращения вооруженных сил Великобритании, он подчеркнул, что важно четко показывать противникам, что у Королевских ВВС есть реальные возможности противостоять им в воздухе.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что Пентагон изрядно поражен результатами контрнаступления ВСУ. Темпы контрнаступления ВСУ не являются стремительными, ведь продвижение происходит в очень сложных условиях. При этом украинские воины поражают своими достижениями, заявил директор Объединенного комитета руководителей штабов армии США генерал-лейтенант Дуглас Симс.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что мы будем убивать врага на его территории из своего оружия. Украинские военные будут уничтожать российских оккупантов на их территории и будут это делать столько, сколько потребуется, подчеркнул он.

Также ранее сообщалось, что Залужный обещает освободить Крым. Украинские военные освободят Крым от российских оккупантов в любом случае. Помехой не станут даже некоторые западные союзники, которые не поддерживают освобождение полуострова военным способом, заявил он.

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