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Суд арестовал Пашу-мерседеса, выйти сможет под огромный залог

Ангелина Подвысоцкая
14 июля 2023, 22:32 обновлено 14 июля, 22:44
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Митрополита Павла Лебедя могут выпустить под залог в размере 33 миллионов гривен.
Паша Мерседес, митрополит Павел Лебедь
Суд арестовал митрополита Павла Лебедя / Коллаж: Главред, фото: Telegram, Главред

Суд изменил меру пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю, который известный как "Паша-Мерседес". Митрополита взяли под стражу. Об этом заявила спикер Киевской областной прокуратуры Елена Ковалева, сообщает РБК-Украина.

Удерживать под стражей Пашу-мерседеса будут минимум до 14 августа. Однако у него есть возможность выйти под залог, сумма которого составляет более 33 миллионов грн.

Суд решил изменить меру пресечения, так как митрополит Павел общался с одним из свидетелей по делу, чем и нарушил возложенные на него обязательства.

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Дело пропутинского митрополита Павла

Митрополит УПЦ МП, известный под прозвищем "Паша-Мерседес" начал открыто угрожать Зеленскому из-за выселения из Лавры. Митрополит Павел пожелал Зеленскому и его семье горя.

1 апреля СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу по двум статьям Уголовного кодекса. В его доме также был проведен обыск. Там правоохранители нашли ценные вещи, иконы и вещи, которые указывают на пророссийские взгляды митрополита Павла.

Ему сообщили о подозрении по статьям "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений" и "Оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников".

Также СБУ опубликовала телефонные разговоры "Паши-Мерседеса", на которых слышно, что митрополит Павел радуется оккупации Херсона, говорит о том, что Украина сама спровоцировала войну. Также он говорит, что это война "между Россией и Америкой", которая продлится "до последнего украинца".

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