Валить Россию начинают практически все, даже Эрдоган от нее отвернулся - Свитан

Как только развалится Российская империя, вопрос войны сразу будет снят, потому что россиянам уже не будет нужна Украина, уверен Роман Свитан.

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Владимир Зеленский, Реджеп Эрдоган, Владимир Путинр / Коллаж Главред, фото: скиншот, president.gov.ua

Худший сценарий развития войны – это война до тех пор, пока Российская Федерация не развалится, считает военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан

В интервью Главреду он заявил, что война закончится, когда Россия начнет разваливаться, когда россиянам Украина как таковая будет просто не нужна, когда не станет имперских амбиций. Украина нужна России только для того, чтобы увеличивать империю, поскольку империя не может оставаться статичной – она обязательно расширяется за счет соседей, считает эксперт.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия. видео дня

"Потому, как только развалится Российская империя, вопрос войны сразу будет снят, потому что россиянам уже не будет нужна Украина. Украина не будет нужна ни республике Саха, ни республике Татарстан, ни Бурятской народной республике (ей Байкала хватает, зачем ей еще украинский Азов). Этот вопрос решится сам собой при развале РФ", - пояснил эксперт.

Свитан подчеркнул - первая задача Украины – развалить Россию.

"А ее сейчас валить начинают практически все, уже даже Эрдоган от нее отвернулся. Думаю, развал России будет, но это не случится завтра – этот процесс может занять годы. А после того, как РФ развалится, там будут еще бегать всякие "пригожины", и от них придется защищать наши кордоны. Это не значит, что случится заход этих людей на нашу территорию, но кордон придется защищать, тысячу километров границы с республиками, на которые развалится Россия", - подытожил эксперт.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно в Пентагоне оценили прогресс контрнаступления ВСУ. Сейчас началась срединная фаза контрнаступления защитников Украины. Бойцы ВСУ пытаются найти слабые места в обороне российских оккупантов, заявил заместитель главы Пентагона США по политическим вопросам Колин Каль.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о контраступлении ВСУ. По его словам, несмотря на небыстрое продвижение, инициатива на фронте - у Сил обороны Украины, которые продвигаются вперед.

"Что касается контрнаступления. Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас. Наступление не быстрое, это факт. Но, тем не менее, мы идем вперед, а не движемся назад, как русские. Поэтому я вижу в этом позитив", - сказал Зеленский во время совместной с президентом Чехии Петром Павелом пресс-конференции в Праге.

Как отметил советник Мариупольского градоначальника Петр Андрющенко, защитники Мариуполя могут принять участие в контрнаступлении. Герои обороны Азовстали неслучайно вернулись домой именно в момент контрнаступательной операции ВСУ, считает Андрющенко.

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