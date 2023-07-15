"Больше трех дней не выдержу": Залужный рассказал о своих планах после войны

Украинский генерал хочет написать книгу и путешествовать. Но он не уверен, что у него будет много времени после войны.

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Залужный рассказал о своих планах после войны/ коллаж: Главред, фото: Минобороны Украины, 24 ОМБр Романа Великого

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал, что он планирует делать после завершения войны. Он считает, что будет занятым даже тогда, ведь у него свое видение украинской победы. По его словам, наша победа – это больше, чем просто восстановление полной территориальной целостности Украины.

Об этом главнокомандующий ВСУ рассказал в интервью американскому изданию The Washington Post. При этом он не исключает, что может взять отпуск после войны, но считает, что долго отдыхать он не сможет.

"Как говорит моя жена: "Хорошо, три дня. Что дальше?" - сказал Залужный со смехом.

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Он предположил, что может написать книгу. Кроме этого, украинский генерал выразил желание путешествовать.

В то же время, Залужный подчеркнул, что вряд ли будет иметь много свободного времени после победы Украины. Ведь победа в его понимании – это больше, чем просто восстановление полной территориальной целостности нашего государства.

"Победа будет тогда, когда мы будем иметь армию – может, даже не малую, – которая будет гарантировать безопасность детей, которые сейчас ездят в колясках. Чтобы они росли, зная, что такого больше не повторится. Это колоссальный объем работы. Надо начинать сейчас", - подчеркнул Залужный.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что Пентагон изрядно поражен результатами контрнаступления ВСУ. Темпы контрнаступления ВСУ не являются стремительными, ведь продвижение происходит в очень сложных условиях. При этом украинские воины поражают своими достижениями, заявил директор Объединенного комитета руководителей штабов армии США генерал-лейтенант Дуглас Симс.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что мы будем убивать врага на его территории из своего оружия. Украинские военные будут уничтожать российских оккупантов на их территории и будут это делать столько, сколько потребуется, подчеркнул он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что гарантии НАТО для Украины могут заставить Путина завершить войну. Пока Путин верит, что он может одержать победу в этой кровавой войне, он будет ее продолжать. Нужно показать ему, что он не продержится дольше, чем Украина.

Напомним, командующий ВВС Британии ошарашил заявлением. Главный маршал авиации ВВС Великобритании сэр Ричард Найтон удивил неожиданным заявлением о том, что британские Королевские военно-воздушные силы готовы участвовать в воздушных боях против страны-агрессора России.

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