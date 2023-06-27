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США готовят новый пакет помощи на $500 млн: ВСУ получат еще Bradley и Stryker

Анна Ярославская
27 июня 2023, 11:45 обновлено 27 июня, 11:50
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Выделение помощи будет происходить по полномочиям президента, а это означает немедленную отправку вооружений из имеющихся ресурсов Пентагона.
Флаги Украины и США, БМП Bradley
США готовят новый пакет военной помощи Украине на $500 млн / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, Минобороны США

Сегодня, 27 июня, США планируют объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов. Среди прочего в пакет войдут боевые машины Bradley и Stryker. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя администрации.

Ожидается, что в новом пакете помощи, о котором будет объявлено во вторник, будут входить дополнительные боевые машины Bradley и Stryker.

Выделение помощи будет происходить по полномочиям президента (presidential drawdown), что означает немедленную отправку вооружений из имеющихся ресурсов Пентагона.

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В сообщении также отмечается, что дополнительные БМП предоставляются, поскольку Украина потеряла несколько бронированных машин в первые дни своего контрнаступления, которое украинские силы начали в начале этого месяца.

Военная помощь Украине

Украина может получить от Португалии беспилотники AR3, которые способны выполнять операции продолжительностью до 16 часов. Об этом сообщила компания Tekever, которая производит эти дроны.

Правительство Швеции принял решение о новом пакете поддержки для Украины. В частности, военные страны проведут учения на истребителях Jas 39 Gripen для украинских пилотов.

Испания отправит Украине 20 бронемашин и 4 танка Leopard 2А4, а также предоставит военный госпиталь. Об этом 15 июня заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

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