Работают до 16 часов: Украина может получить дроны от Португалии – Defence News

Поставки финансируются возглавляемым Британией Международным фондом для Украины.

https://glavred.info/ukraine/rabotayut-do-16-chasov-ukraina-mozhet-poluchit-drony-ot-portugalii-defence-news-10478860.html Ссылка скопирована

Украина может получить от Португалии беспилотники AR3 / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Украина может получить от Португалии беспилотники AR3, которые способны выполнять операции продолжительностью до 16 часов. Об этом сообщила компания Tekever, которая производит эти дроны, передает Defense News.

Поставки финансируются возглавляемым Британией Международным фондом для Украины.

В Defense News отметили, что ранее Минобороны Британии опубликовало видео, на котором демонстрируется военная техника, которую IFU предоставляет украинским войскам. Журналисты утверждают, что на кадрах можно увидеть, в том числе, систему вертикального взлета и посадки Tekever AR3.

"Да, наша система Tekever AR3 изображена на видео, подготовленном Минобороны Великобритании", – прокомментировал журналистам представитель компании.

Смотрите видео британского Минобороны, на котором можно увидеть дроны AR3:

Что известно о дронах AR3

AR3 — это небольшой дрон с длительным сроком службы (операция может длиться до 16 часов), предназначенный для обеспечения наблюдения за большой территорией как для наземных, так и для морских миссий.

У дрона максимальная грузоподъемность 4 кг, он может летать со скоростью 75-90 км/ч.

Смотрите видео, как работает дрон AR3:

Военная помощь Украине

Правительства Великобритании и США анонсировали передачу Украине новой военной помощи в области противовоздушной обороны. В частности, Британия закупит вооружения стоимостью 92 миллиона фунтов (более 115 млн долларов США) в ближайшие месяцы через международный фонд для Украины.

Правительство Швеции принял решение о новом пакете поддержки для Украины. В частности, военные страны проведут учения на истребителях Jas 39 Gripen для украинских пилотов.

Испания отправит Украине 20 бронемашин и 4 танка Leopard 2А4, а также предоставит военный госпиталь. Об этом 15 июня заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

Другие новости: