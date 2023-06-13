Украина получит мощное оружие в мире: США и Британия объявили о серьезной помощи для ВСУ

Представители Британии отмечают, что оружие, которое получит Украина повысит способность "защитить критически важную национальную инфраструктуру".

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Британия и США выделили Украине военную помощь / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

Правительства Великобритании и США анонсировали передачу Украине новой военной помощь в области противовоздушной обороны.

Как сообщили в ходе встречи министров обороны Объединенных экспедиционных сил, Британия закупит вооружения стоимостью 92 миллиона фунтов (более 115 млн долларов США) в ближайшие месяцы через международный фонд для Украины.

Представители Британии отмечают, что оружие, которое получит Украина повысит способность "защитить критически важную национальную инфраструктуру, гражданское население и личный состав на передовой".

"В рамках пакета будут поставлены радары для защиты от неизбирательных российских ударов, а также оружие и значительное количество боеприпасов", - добавили в заявлении.

Военная помощь от США

Соединенные Штаты Америки выделяют новый пакет военной помощи для Украины, в него войдут вооружения и техника на 325 млн долларов.

"Этот пакет помощи в сфере безопасности включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, бронетехнику и другое оборудование, необходимое для укрепления украинских сил на поле боя", - рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Голос Америки.

Какое вооружение получит Украина

Согласно данным Пентагона, в новый пакет военной помощи Украине на 325 миллионов долларов вошли:

дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS;

зенитные комплексы Stinger;

дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

15 боевых машин пехоты Bradley;

10 бронетранспортеров Stryker;

противотанковые системы Javelin;

ракеты с оптическим наведением (TOW);

противотанковые системы AT-4;

более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранаты;

боеприпасы для разрушения препятствий;

тактическое оборудование поддержки защищенной связи;

запасные части и другое полевое оборудование.

Смотрите видео о том, как Германия голосовала за новую помощь для Украины:

Военная помощь Украине

Напомним, лидеры стран G7 намерены и дальше продолжать поддерживать Украину в экономической сфере и сфере безопасности.

"Мы отмечаем важность работы контактной группы по Украине в вопросе координирования военной помощи и помощи в сфере обороны", — говорится в заявлении, опубликованном в пятницу.

Отмечается, что лидеры "намерены продолжить оказывать помощь Украине в сфере безопасности, пока она защищает свою территорию".

Ранее Министерство обороны США объявило о выделение нового пакета помощи Украине на 1,2 млрд долларов. Как сообщила пресс-служба Пентагона, новый пакет направлен на укрепление ПВО и обеспечение потребностей Украины в артиллерийских боеприпасах.

Также ранее сообщалось, что Великобритания поставила Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow накануне контрнаступления ВСУ против российских оккупантов. Об этом сообщило CNN со ссылкой на нескольких высокопоставленных западных чиновников.

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