"Мы никуда не уйдем": в G7 анонсировали военную помощь Украине и мощно обратились к Путину

Страны G7 будут оказывать помощь Украине в сфере безопасности, пока она защищает свою территорию.

https://glavred.info/world/my-nikuda-ne-uydem-v-g7-anonsirovali-voennuyu-pomoshch-ukraine-i-moshchno-obratilis-k-putinu-10471513.html Ссылка скопирована

Лидеры G7 приняли заявление по Украине / @kantei

Лидеры стран G7 намерены и дальше продолжать поддерживать Украину в экономической сфере и сфере безопасности.

"Мы отмечаем важность работы контактной группы по Украине в вопросе координирования военной помощи и помощи в сфере обороны", — говорится в заявлении, опубликованном в пятницу.

Отмечается, что лидеры "намерены продолжить оказывать помощь Украине в сфере безопасности, пока она защищает свою территорию".

видео дня

Также в заявлении отмечается необходимость и далее предоставлять экономическую помощь Украине. Лидеры G7 заявили, что намерены продолжить поддерживать усилия Украины по восстановлению жизненно важных объектов инфраструктуры.

Лидеры приветствовали борьбу украинских властей с коррупцией и призывают их продолжать работать в этом направлении.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Риши Сунак на полях саммита G7 в японской Хиросиме заявил, что западные союзники непоколебимы в своей решимости поддерживать Украину и в дальнейшем, Об этом он сказал в интервью Sky News.

"Россия должна знать, что мы и другие страны непоколебимы в своей решимости поддерживать Украину не только здесь и сейчас, предоставляя ей ресурсы, необходимые для защиты, но и в долгосрочной перспективе", – отметил британский премьер.

Президенту РФ Владимиру Путину Сунак адресовал "прямое" сообщение и подчеркнул: "Мы никуда не уйдем".

Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский лично примет участие в саммите Большой семерки (G7) в Японии. Это будет первый визит главы государства в Азию с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ.

Сначала о визите президента Украины в Хиросиму сообщило издание Bloomberg со ссылкой на информированные источники, а позже подтвердил и секретарь СНБО Алексей Данилов.

В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский в своем обращени к участникам саммита Большой двадцатки, который состоялся на Бали, призвал прекратить разрушительную войну России. Также он озвучил список условий окончания войны со страной-агрессором РФ.

В течение всего выступления президент Украины подчеркнуто обращался к странам G19 - исключив из их списка Россию.

Больше новостей: