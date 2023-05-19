"Мы никуда не уйдем": в G7 анонсировали военную помощь Украине и мощно обратились к Путину

Лидеры стран G7 намерены и дальше продолжать поддерживать Украину в экономической сфере и сфере безопасности.
"Мы отмечаем важность работы контактной группы по Украине в вопросе координирования военной помощи и помощи в сфере обороны", — говорится в заявлении, опубликованном в пятницу.
Отмечается, что лидеры "намерены продолжить оказывать помощь Украине в сфере безопасности, пока она защищает свою территорию".
Также в заявлении отмечается необходимость и далее предоставлять экономическую помощь Украине. Лидеры G7 заявили, что намерены продолжить поддерживать усилия Украины по восстановлению жизненно важных объектов инфраструктуры.
Лидеры приветствовали борьбу украинских властей с коррупцией и призывают их продолжать работать в этом направлении.
В свою очередь премьер-министр Великобритании Риши Сунак на полях саммита G7 в японской Хиросиме заявил, что западные союзники непоколебимы в своей решимости поддерживать Украину и в дальнейшем, Об этом он сказал в интервью Sky News.
"Россия должна знать, что мы и другие страны непоколебимы в своей решимости поддерживать Украину не только здесь и сейчас, предоставляя ей ресурсы, необходимые для защиты, но и в долгосрочной перспективе", – отметил британский премьер.
Президенту РФ Владимиру Путину Сунак адресовал "прямое" сообщение и подчеркнул: "Мы никуда не уйдем".
Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский лично примет участие в саммите Большой семерки (G7) в Японии. Это будет первый визит главы государства в Азию с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ.
Сначала о визите президента Украины в Хиросиму сообщило издание Bloomberg со ссылкой на информированные источники, а позже подтвердил и секретарь СНБО Алексей Данилов.
В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский в своем обращени к участникам саммита Большой двадцатки, который состоялся на Бали, призвал прекратить разрушительную войну России. Также он озвучил список условий окончания войны со страной-агрессором РФ.
В течение всего выступления президент Украины подчеркнуто обращался к странам G19 - исключив из их списка Россию.
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