Зеленский приедет на саммит Большой семерки в Хиросиму

Это будет первый визит главы государства в Азию с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ.

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Зеленский отправится в Хиросиму на саммит стран Большой семерки / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, Facebook посольства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский лично примет участие в саммите Большой семерки (G7) в Японии. Это будет первый визит главы государства в Азию с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ.

Сначала о визите президента Украины в Хиросиму сообщило издание Bloomberg со ссылкой на информированные источники, а позже подтвердил и секретарь СНБО Алексей Данилов.

По данным Bloomberg, Зеленский полетит на военном самолете США в Японию после остановки в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств.

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"Визит в Хиросиму, место первой ядерной атаки 78 лет назад, является особенно символичным, учитывая периодические угрозы президента России Владимира Путина применить ядерное оружие в Украине", – пишет издание.

Данилов подтвердил Радио Свобода визит Зеленского на саммит стран Большой семерки.

Данилов добавил, что на саммите G7 будут решаться очень важные вещи, поэтому физическое присутствие Зеленского очень важно для отстаивания интересов Украины.

Война в Украине - главная тема трехдневного саммита, который начинается 19 мая в Хиросиме. Ожидается, что лидеры сделают совместное заявление о поддержке Украины и обнародуют новые меры для ограничения способности России финансировать и обеспечивать войну.

Ранее японские официальные лица заявляли, что Зеленский присоединится к саммиту виртуально, даже несмотря на то, что в воскресенье, 21 мая, добавили дополнительную сессию по Украине, чтобы учесть график украинского президента.

Зеленский на саммите G20

В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к участникам саммита Большой двадцатки, который состоялся на Бали, призвал прекратить разрушительную войну России. Также он озвучил список условий окончания войны со страной-агрессором РФ.

В течение всего выступления президент Украины подчеркнуто обращался к странам G19 - исключив из их списка Россию.

Российский диктатор Владимир Путин отказался участвовать в саммите "Большой двадцатки" (G20) 15-16 ноября на острове Бали (Индонезия). Вместо него поехал глава МИД РФ Сергей Лавров.

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