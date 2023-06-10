Канада объявила новый пакет помощи на почти 400 млн долларов

В новый пакет помощи войдут ракеты для ПВО, снаряды и бронемашины.

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Канада объявила новый пакет военной помощи / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Канада объявила новый большой пакет военной помощи для Украины. Его размер составляет 500 миллионов канадских долларов (более 373 миллионов долларов США). Об этом во время брифинга заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, прибывший в Киев.

Также Трюдо пообещал передать Украине конфискованный российский самолет Ан-124 "Руслан".

Известно, что в пакет военной помощи войдут:

видео дня

288 ракет АІМ-7 для средств противовоздушной обороны;

10 тысяч снарядов калибра 105 мм.

Также Украина в ближайшие недели получит 122 бронированных автомобиля Roshel.

Трюдо также сообщил, что, реагируя на теракт россиян на Каховской ГЭС, Канада предоставит Украине 10 млн долларов для ликвидирования последствий катастрофы – в дополнение к 37,5 млн долларов, которые уже были выделены.

Военная помощь Украине

Напомним, лидеры стран G7 намерены и дальше продолжать поддерживать Украину в экономической сфере и сфере безопасности.

"Мы отмечаем важность работы контактной группы по Украине в вопросе координирования военной помощи и помощи в сфере обороны", — говорится в заявлении, опубликованном в пятницу.

Отмечается, что лидеры "намерены продолжить оказывать помощь Украине в сфере безопасности, пока она защищает свою территорию".

Ранее Министерство обороны США объявило о выделение нового пакета помощи Украине на 1,2 млрд долларов. Как сообщила пресс-служба Пентагона, новый пакет направлен на укрепление ПВО и обеспечение потребностей Украины в артиллерийских боеприпасах.

Также ранее сообщалось, что Великобритания поставила Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow накануне контрнаступления ВСУ против российских оккупантов. Об этом сообщило CNN со ссылкой на нескольких высокопоставленных западных чиновников.

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