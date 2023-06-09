Упали даже стены: на Арабатской стрелке "прилетело" по оккупантам

Российские оккупанты расположились на местной базе отдыха. Взрыв произошел в столовой.

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На Арабатской стрелке произошел взрыв на базе оккупантов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Херсонской области "прилетело" по базе оккупантов, которую они обустроили на базе отдыха на оккупированной Арабатской стрелке. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в пятницу, 9 июня, в своем Telegram-канале.

Взрыв произошел в столовой, где собрались оккупанты. Он был такой мощный, что в помещении не выдержали даже стены.

Это произошло на базе отдыха "Экспресс", которую захватили военные Росгвардии.

"Упали (стены - Главред) прямо во время трапезы военных Росгвардии. Ликвидированных оккупантов несравнимо больше, чем "скорых", которые не успевают их вывозить", — написал Федоров.

Он добавил, что оккупанты не находятся в "безопасности" даже за более 100 километров от линии фронта.

Взрывы на оккупированных территориях

Утром 20 мая в захваченном РФ Мариуполе Донецкой области прогремели мощные взрывы. Российские пропагандисты сообщили, якобы город был атакован "дальнобойными ракетами". Кроме этого, сообщалось о взрывах, прогремевших в оккупированном РФ Токмаке Запорожской области.

Сообщалось, что украинские военные в ночь на четверг, 8 июня, мощно ударили по российским захватчикам во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области. Во время "прилетов" российские оккупанты понесли потери среди личного состава.

8 июня прогремели мощные взрывы в оккупированном Луганске. После этого над городом поднялся черный дым. Удар был нанесен по базе оккупантов и российской военной технике. Удары были нанесены по 3 заводам, где обустроились оккупанты.

Смотрите видео о взрыве в Луганской области:

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