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"Война настигла ее": в Одессе погибла женщина, уехавшая из уничтоженного Бахмута

Ангелина Подвысоцкая
10 июня 2023, 17:06 обновлено 10 июня, 17:11
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Обломки вражеского дрона упали на многоэтажку. В результате атаки погибли 3 человека.
обстрел Одессы
В Одессе погибла женщина, которая эвакуировалась из Бахмута / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Во время ночной атаки россиян в Одессе погибла женщина, которая пыталась спастись от войны и эвакуировалась из Бахмута, который оккупанты пытаются полностью уничтожить. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук.

Обломки вражеского дрона упали на многоэтажку. Всего жертвами стали три человека.

"Одна из женщин, которая погибла во время атаки, якобы, переехала в Одессу из разрушенного Бахмута. К сожалению, война настигла ее здесь", - сказал Братчук.

видео дня

Известно, что в результате атаки были ранены 26 человек, среди них - двое детей и беременная женщина.

Обстрел Одесской Области

В ночь на 10 июня враг атаковал Одесскую область ракетами и дронами. Известно, что силы ПВО над Одесской областью сбили 8 вражеских дронов и две ракеты. Третья ракета попала в рекреационную зону. Следует отметить, что оккупанты часто бьют по Черноморскому побережью региона.

Взрывная волна повредила несколько жилых домов. Также повреждены 2 школы и 3 детсада.

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