ВСУ не могут сейчас форсировать Днепр: Свитан сказал, когда военные пойдут в атаку

Вода, которая затопила населенные пункты, уйдет минимум через неделю.

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ВСУ не смогут форсировать Днепр в ближайший месяц / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, скриншот из видео

Российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, что привело к затоплению огромного количества населенных пунктов. Это помешает ВСУ форсировать Днепр, чтобы продвигаться вперед и освобождать украинские земли. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

Он объяснил, что лишь через неделю сойдет вода, но сохнуть земля будет еще около 3 недель.

"Россияне обеспечили себя защиту от нашего форсирования Днепра минимум на месяц", - сказал Свитан.

Полковник убежден, что именно через месяц украинские военные могут начать реализовывать план главнокомандующего.

"Заработал план Б – планированием предусмотрены подобные проблемы, украинское наступление продолжается, но уже в рамках другой линии. Действия наших войск усиливаются в районе того же Орехово в Запорожской области. И резервы, которые, допустим, должны были форсировать Днепр, переброшены на другие участки фронта. Там начнутся серьезные военные действия для организации прорывов", - сказал Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Контрнаступление ВСУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в ответ на заявление пропагандистов агрессора России о якобы "начале контрнаступления армии Украины" сказал, что враг перепутал отдельные военные операции ВСУ с контрнаступлением.

По его словам, масштабная операция еще не началась.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что не нужно реагировать на заявления из России. На ставке верховного главнокомандующего Владимира Зеленского уже приняты решения относительно дальнейшего продвижения ВСУ. Украинцам следует ожидать эффективного продвижения армии.

Американская пресса считает, что контрнаступление армии уже идет. Издание The Washington Post со ссылкой на якобы слова украинских военных сообщило об усилении боевых действий на фронте. Американцы ожидают продвижения ВСУ в Запорожской области.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал, зачем оккупанты России подорвали Каховскую ГЭС:

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