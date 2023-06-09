УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ не могут сейчас форсировать Днепр: Свитан сказал, когда военные пойдут в атаку

Ангелина Подвысоцкая
9 июня 2023, 22:48 обновлено 9 июня, 22:54
28
Вода, которая затопила населенные пункты, уйдет минимум через неделю.
Украинские военные, Роман Свитан
ВСУ не смогут форсировать Днепр в ближайший месяц / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, скриншот из видео

Российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, что привело к затоплению огромного количества населенных пунктов. Это помешает ВСУ форсировать Днепр, чтобы продвигаться вперед и освобождать украинские земли. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

Он объяснил, что лишь через неделю сойдет вода, но сохнуть земля будет еще около 3 недель.

"Россияне обеспечили себя защиту от нашего форсирования Днепра минимум на месяц", - сказал Свитан.

Полковник убежден, что именно через месяц украинские военные могут начать реализовывать план главнокомандующего.

"Заработал план Б – планированием предусмотрены подобные проблемы, украинское наступление продолжается, но уже в рамках другой линии. Действия наших войск усиливаются в районе того же Орехово в Запорожской области. И резервы, которые, допустим, должны были форсировать Днепр, переброшены на другие участки фронта. Там начнутся серьезные военные действия для организации прорывов", - сказал Свитан.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Контрнаступление ВСУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в ответ на заявление пропагандистов агрессора России о якобы "начале контрнаступления армии Украины" сказал, что враг перепутал отдельные военные операции ВСУ с контрнаступлением.

По его словам, масштабная операция еще не началась.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что не нужно реагировать на заявления из России. На ставке верховного главнокомандующего Владимира Зеленского уже приняты решения относительно дальнейшего продвижения ВСУ. Украинцам следует ожидать эффективного продвижения армии.

Американская пресса считает, что контрнаступление армии уже идет. Издание The Washington Post со ссылкой на якобы слова украинских военных сообщило об усилении боевых действий на фронте. Американцы ожидают продвижения ВСУ в Запорожской области.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал, зачем оккупанты России подорвали Каховскую ГЭС:

Другие новости:

война в Украине вторжение России контрнаступление ВСУ Каховская ГЭС Роман Свитан Подрыв Каховской ГЭС
Реклама

Главное за день

ВСУ не могут сейчас форсировать Днепр: Свитан сказал, когда военные пойдут в атаку

ВСУ не могут сейчас форсировать Днепр: Свитан сказал, когда военные пойдут в атаку

22:48 Украина
После Белгородщины – освобождение Крыма: ополченцы России поделились планами

После Белгородщины – освобождение Крыма: ополченцы России поделились планами

21:49 Украина
Зеленский собрал важную Ставку: основное внимание – ситуация на передовой

Зеленский собрал важную Ставку: основное внимание – ситуация на передовой

21:22 Украина
Все главные новости

Последние новости

22:48

ВСУ не могут сейчас форсировать Днепр: Свитан сказал, когда военные пойдут в атаку

22:19

Курс доллара упадет до нижней планки: когда следует ждать изменений

21:49

После Белгородщины – освобождение Крыма: ополченцы России поделились планамиВидео

21:22

Зеленский собрал важную Ставку: основное внимание – ситуация на передовойВидео

20:57

Кремль отдаст Белгородчину, менты будут искать свой "чемоданчик Путина" – СвитанВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

20:37

Женщина нашла способ, как открыть бутылку вина без штопора: гениальный трюк впечатляет

20:37

"Обнуляет собственную репутацию": у Зеленского разнесли заявление ООН о Каховской ГЭСВидео

20:33

Бывший муж Лорак показал, как выглядит их общая взрослая дочь

19:41

Войска РФ готовятся отступать вглубь Крыма – МинобороныВидео

Реклама
19:27

Как на украинском назвать шлепанцы: Авраменко удивил ответомВидео

19:24

Favbet Foundation передал ВСУ на восточный фронт очередной внедорожник Mazda

19:20

Украинская кукуха не всегда держится хорошо во время войнымнение

18:54

Американские спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС - NYTВидео

18:42

Оккупанты РФ зашуршали на "северных воротах в Крым", готовят там эвакуацию – ЦНСВидео

18:19

"Меня оклеветали": Ступка оправдывается после обвинений по "пьяному" ДТП

17:54

Гороскоп Таро на неделю 12-18 июня: Раку – улучшение жизни, Льву - переменыВидео

17:51

Путин в истерике объявил о "начале контрнаступления ВСУ" и "успехах оккупантов"Видео

17:44

Лиза Ющенко впервые высказалась о войне, но снова абстрактно

17:34

Зачем класть лавровый лист в бачок унитаза: эффект будет невероятным

17:09

Как можно использовать лепестки чайной розы: удивительные свойства цветкаВидео

Реклама
17:08

В ООН ослепли после подрыва Каховской ГЭС: признаков военного преступления не заметилиВидео

16:56

Головоломка, которая сведет с ума гениев: нужно найти картошку фри за 3 секунды

16:34

Чем подкормить лук, чтобы были гигантские головки: чудесные секретыВидео

16:31

Отбросили армию РФ на 1,2 км: ВСУ продвинулись на Бахмутском направленииВидео

16:13

Ущерб колоссальный: МВД - о количестве погибших и пропавших без вестиФотоВидео

15:58

Скидка на газ: какая и кто из украинцев имеет право ее получить

15:54

Зачем каждая женщина подметала порог входной двери 10 июня: приметы и запретыВидео

15:42

БНР на Белгородчине и парад республик: Свитан сделал прогноз о распаде РоссииВидео

15:18

Целая гора вкуснятины из 1 стакана кефира: разметут за минуту горячимиВидео

15:18

"Ждати" или "очікувати": Авраменко рассказал, как правильноВидео

15:15

Что делать, если из-за долгов заблокировали пенсионную карту: совет адвокатаВидео

14:55

Оптическая иллюзия: лишь единицы смогут найти все отличия на картинках

14:51

5 неожиданных трюков с майонезом, о которых вы точно не зналиВидео

14:49

На Белгородщине ликвидировали полковника РФ, которого отправили уничтожить "ДРГ"Видео

14:43

Войска РФ стягивают резервы под Бахмут и пытаются удержать позиции – МалярВидео

14:32

"Женщины такие непостоянные": Кошевой оценил уход Кравец из "Квартала 95"

14:26

Украина достигла прогресса на южном направлении, но имеет потери техники – BloombergВидео

14:07

Будут ягоды, как пять копеек: чем подкормить летнюю малинуВидео

14:01

"Не выросла мажоркой, но есть запросы": Кошевой рассказал об отношениях с дочкойВидео

13:40

"Пройдет через ад": Серга взял на перевоспитание Лободу, которая долго жила в РФВидео

Реклама
13:00

"Пояс безопасности" для Украины на территории РФ будет через несколько лет – СвитанВидео

12:38

Что будет если каждый день пить газировку: результаты исследования удивляют

12:35

15 минут и готово: зачем люди ставят на плиту сковороду с солью

12:33

Шольц, Макрон и Дуда поедут в Париж обсудить гарантии безопасности Украины - Politico

12:05

"Переговоры невозможны": Путин натравил на себя Запад подрывом Каховской ГЭС – генералВидео

11:30

"Нет ограбления": боксерский чиновник "обломал" Ломаченко с поражениемВидео

11:29

На войне с оккупантами Винничина потеряла еще четырех своих защитников

11:07

Головоломка на скорость: только самые внимательные найдут число 264 за 3 секунды

11:01

Бизнесмен и меценат Роман Фелик пополнил автопарк скорой помощи городской больницы Краматорска

11:01

Ополченцы возьмут Шебекино и пойдут на Белгород, РФ потеряет 5 регионов – СвитанЭксклюзив

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять