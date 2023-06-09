В Херсонской области убывает вода: власти рассказали о ситуации в регионе

В Херсонской области остаются затопленные 35 населенных пунктов.

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В Херсонской области снижается уровень воды / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

В Херсонской области начала убывать вода после подрыва Каховской ГЭС оккупантами. На вечер 9 июня уровень воды в Херсонской области составляет 5 метров. Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В области остаются затопленными 35 населенных пунктов - более 3000 домов.

За день вода снизилась на 38 сантиметров.

"Однако вода отступает. Если утром средний показатель уровня воды достигал 5 метров 38 сантиметров, то к вечеру он снизился до 5 метров. В Херсоне вода отошла до отметки 5 метров 8 сантиметров, что на 60 сантиметров ниже максимального уровня", - сказал Прокудин.

В оккупированной Новой Каховке, а также в освобожденных населенных пунктах Казацкий, Веселое уровень воды снизился на полтора метра. Во многих населенных пунктах вода размыла кладбища.

Подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что взрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС на большой территории возникли проблемы с питьевой водой. Так, воды для большей части Кривого Рога осталось на полтора месяца, и это лишь при условии экономного потребления.

Недавно министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в результате подрыва Каховской ГЭС погибли по меньшей мере 5 человек. Также считаются пропавшими без вести по меньшей мере 13 человек.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что российские оккупанты взорвали плотину Каховской гидроэлектростанции по приказу российского диктатора Владимира Путина. Такое указание точно отдавали из кабинета президента РФ, ведь такие решения не принимаются на других уровнях, даже на уровне министра обороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу.

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