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"Обнуляет собственную репутацию": у Зеленского разнесли заявление ООН о Каховской ГЭС

Ангелина Подвысоцкая
9 июня 2023, 20:37 обновлено 9 июня, 20:50
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Михаил Подоляк назвал циничными заявления ООН о том, что они до сих пор не увидели причины для того, чтобы назвать подрыв Каховской ГЭС военным преступлением.
Михаил Подоляк, Каховская ГЭС
Подоляк раскритиковал ООН / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/khersonoleshky

В ООН не могут прямо назвать военным преступлением подрыв Каховской ГЭС, который совершили российские оккупанты. Этим организация "обнуляет собственную репутацию". Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он возмущен тем, что для ООН до сих пор остаются "непонятными" обстоятельства, которые привели к разрушению Каховской ГЭС. Подоляк приравнял это к вторжению РФ, обстрелам населенных пунктов.

"Обстоятельства, приведшие к разрушению Каховской ГЭС, слишком непонятны", – игриво заявляет чиновник ООН Лоуренс. Действительно не понятно? Так же, как не понятны "обстоятельства", которые выглядят как неспровоцированная война России против Украины, массовые убийства гражданского населения, систематические обстрелы ракетами крупных населенных пунктов Украины, разрушение тысячи больниц и школ, стертые с лица земли Соледар, Бахмут и еще тысяча городков, массовые захоронения Бучи/Гостомеля, униженное международное право и... Устав ООН", - написал Подоляк.

Он назвал подобные заявления ООН циничными и обвинил организацию в отказе от выполнения собственных функций.

"Марсиане, вероятно, атакуют и создают такие обстоятельства. Безупречное по цинизму обнуление собственной репутации и умышленный отказ от выполнения своих функций", - написал Подоляк.

Подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что взрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС на большой территории возникли проблемы с питьевой водой. Так, воды для большей части Кривого Рога осталось на полтора месяца, и это лишь при условии экономного потребления.

Недавно министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в результате подрыва Каховской ГЭС погибли по меньшей мере 5 человек. Также считаются пропавшими без вести по меньшей мере 13 человек.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что российские оккупанты взорвали плотину Каховской гидроэлектростанции по приказу российского диктатора Владимира Путина. Такое указание точно отдавали из кабинета президента РФ, ведь такие решения не принимаются на других уровнях, даже на уровне министра обороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу.

Смотрите видео о том, как в Киеве под офисом ООН состоялся возмущенный митинг:

Другие новости:

война в Украине ООН вторжение России Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС
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