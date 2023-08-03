РФ обстреляла в Херсоне спасателей, которые тушили собор: четверо раненых

Работники ГСЧС как раз тушили пожар в Свято-Катериненском соборе, который вспыхнул после первого обстрела, и в этот момент попали под вторую атаку.

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В Херсоне оккупанты обстреляли спасателей/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Российские оккупанты утром в четверг, 3 августа, совершили повторный обстрел Херсона. Во время этой атаки захватчики ранили спасателей, которые в это время тушили пожар в Свято-Катериненском соборе, вызванный первым обстрелом.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины. Ранения получили четверо спасателей, их госпитализировали.

"Враг обстреливает спасателей с первых дней полномасштабного вторжения. Сегодняшнее утро, к сожалению, не является исключением. Херсон. Во время тушения пожара, вызванного обстрелом в Свято-Катериненском соборе, произошел повторный обстрел. Пострадало четверо сотрудников ГСЧС", – говорится в сообщении.

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Всех пострадавших забрали в больницу, им оказывают необходимую помощь. Также во время обстрела была повреждена спецтехника.

Атаки РФ дронами по Украине

В ночь на 1 августа состоялась ночная атака дронов по Харькову и области. Было зафиксировано попадание в общежитие, один из дронов разрушил два этажа одного из общежитий. Сообщали об одном пострадавшем.

В ночь на 2 августа в Киеве гремели взрывы, РФ атаковала "Шахедами". Группы дронов заходили в столицу Украины одновременно по нескольким направлениям. Все воздушные цели – более 10 БпЛА – были уничтожены. Было зафиксировано падение обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева.

Также в ночь на 3 августа РФ атаковала Киев дронами. В воздушном пространстве возле Киева во время ночной вражеской атаки силами и средствами ПВО ВСУ были уничтожены все воздушные цели – это около 15 "Шахедов".

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