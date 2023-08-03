РФ обстреляла в Херсоне спасателей, которые тушили собор: четверо раненых

Российские оккупанты утром в четверг, 3 августа, совершили повторный обстрел Херсона. Во время этой атаки захватчики ранили спасателей, которые в это время тушили пожар в Свято-Катериненском соборе, вызванный первым обстрелом.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины. Ранения получили четверо спасателей, их госпитализировали.
"Враг обстреливает спасателей с первых дней полномасштабного вторжения. Сегодняшнее утро, к сожалению, не является исключением. Херсон. Во время тушения пожара, вызванного обстрелом в Свято-Катериненском соборе, произошел повторный обстрел. Пострадало четверо сотрудников ГСЧС", – говорится в сообщении.
Всех пострадавших забрали в больницу, им оказывают необходимую помощь. Также во время обстрела была повреждена спецтехника.
Атаки РФ дронами по Украине
В ночь на 1 августа состоялась ночная атака дронов по Харькову и области. Было зафиксировано попадание в общежитие, один из дронов разрушил два этажа одного из общежитий. Сообщали об одном пострадавшем.
В ночь на 2 августа в Киеве гремели взрывы, РФ атаковала "Шахедами". Группы дронов заходили в столицу Украины одновременно по нескольким направлениям. Все воздушные цели – более 10 БпЛА – были уничтожены. Было зафиксировано падение обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева.
Также в ночь на 3 августа РФ атаковала Киев дронами. В воздушном пространстве возле Киева во время ночной вражеской атаки силами и средствами ПВО ВСУ были уничтожены все воздушные цели – это около 15 "Шахедов".
Читайте также: