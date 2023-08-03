ВСУ могут выйти к Крыму ко Дню Независимости и вернуть полуостров до конца года – Гетьман

Силы обороны Украины приближаются к полному прорыву первой линии обороны войск РФ на юге, 2-я и 3-я уже не такие мощные, считает Алексей Гетьман.

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ЗСУ потрібно три тижні, щоб вийти до узбережжя Азовського моря – Гетьман

Контрнаступление сил обороны Украины набирает обороты. Войска наносят удары по российским оккупантам на всей линии фронта и отвоевывают более выгодные позиции для дальнейшего развития наступательной операции. ВСУ владеют инициативой на поле боя, а оборонительные редуты армии агрессора России постепенно ослабляются.

В интервью Главреду военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал о ситуации с прорывом первой линии "обороны" войск РФ, оценил перспективы разрыва "сухопутного коридора" оккупантов на юге, сделал прогноз о сроках выхода армии Украины к Азовскому побережью и объяснил, при каком сценарии можно вернуть захваченный Россией Крым уже к Рождеству.

Армия Украины продвигается на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Войска освободили Старомайорское, а пропагандисты РФ уже говорят, что россияне не удержат и Урожайное Донецкой области. Можем ли мы говорить о прорыве первой линии обороны врага? Или эта линия прорвана лишь частично?

Первая линия обороны, скорее всего, прорвана лишь частично. Она очень длинная, но прорывать ее на каждом месте нет смысла. Надо это делать на одном узком участке, причем даже не километры, а метры или десятки метров. Дальше можно двигаться уже по тылам врага.

Информация о прорыве линии официально не подтверждается Генштабом и спикерами, потому что требуется определенное время для обнародования точных данных. Также этого может не быть в сводках, чтобы не говорить о наших успехах и не помогать врагу.

Поэтому давайте доверять информации, которую распространяют британская разведка, американские разведчики, Институт исследования войне и карта Deep State, где указывается продвижение ВСУ. Первую линию, которую еще называют линией Суровикина, полностью мы еще не прорвали, но уже близки к этому.

Смотрите видео, в котором Алексей Гетьман сделал прогноз по возвращению Крыма в Украину:

Что нужно ВСУ для прорыва второй и третьей линий обороны? Придется ждать дальнобойных ракет и авиации или армия способна решить вопрос теми вооружениями, которые есть сейчас?

Силы обороны Украины еще не задействовали все силы, которые могли бы привлечь к наступательным действиям на юге. Под патронатом МВД были штурмовые бригады, которые проходили обучение, в том числе, и за рубежом в разных европейских странах. Продвижение украинских войск может быть ускорено, когда эти бригады, а также тяжелая техника, среди которой танки Leopard, Challenger и БМП Bradley, будут полностью задействованы на поле боя.

Стоит отметить, что между первой, второй и третьей линиями есть минные поля, но эти линии построены не очень плотно. Россияне говорят, что в случае прорыва первой линии, они отойдут на более мощную вторую, а затем на еще более укрепленную третью, однако их заявления не соответствуют действительности.

В частности, первая линия действительно была построена плотно. Вторая и третья уже не такие крепкие – войска, которые держат там оборону, истощены. Они без ротации сражались от 3 до 10 недель, и это истощает любую армию. Россияне в такой ситуации физически устали, у них низкий моральный дух. Противник истощен, а мы применяем свежие воинские подразделения.

Мы понимаем, что контрнаступление - сложная и тяжелая операция. Можно ли спрогнозировать, в какие сроки ВСУ могли бы преодолеть эти вторую и третью линии обороны?

Это россияне подстраиваются под даты. У нас каждому подразделению, участвующему в боевых действиях, Генеральный штаб выдает боевое распоряжение. Там прописаны все ключевые вопросы – направления движения, поддержка, обеспечение. Боевое распоряжение – это документ, где прописаны действия для того, чтобы подразделение могло эффективно воевать.

Предлагаю акцентировать внимание на прогнозах американского Института исследования войны. Это серьезная организация с очень мощными источниками, среди которых МИ-6, ЦРУ, аэроразведка и космическая разведка. Аналитики прогнозируют, что ВСУ понадобится от одной до трех недель, чтобы выйти на побережье Азовского моря или на рубежи, которые позволят взять под огневой контроль все, что может двигаться вдоль Азовского моря. Надо, чтобы с территории России в оккупированный Крым и к группировкам, находящимся вокруг полуострова, не поступали военная техника и боеприпасы.

Если нам удастся перекрыть логистику российских войск, Крым вместо полуострова превратится в остров. Обеспечение будет возможным только через море или Крымский мост, который мы, безусловно, разрушим.

Россияне начали к этому готовиться. Некоторые десантные корабли в Новороссийске уже переоборудуют в транспортные суда. Потому что все прекрасно понимают: когда войска РФ в Крыму останутся без логистического обеспечения, группировка, находящаяся на полуострове, обречена.

У армии Украины есть все возможности для того, чтобы разорвать сухопутный коридор?

У Вооруженных сил есть возможности если не разорвать сухопутный коридор, то хотя бы его перекрыть.

Впрочем, может возникнуть и другая ситуация.

Россия способна усилить свою группировку на юге. Москва способна усилить свои войска на этом участке фронта за счет ослабления другого. Россияне так уже делали, а в то же время заявляли, что перебрасывают резервы из глубины своей страны, где уже нет подразделений, которые можно было бы отправить на войну.

При таком сценарии в августе мы можем не выйти на побережье Азовского моря, но подойти к позициям, которые позволят простреливать артиллерией сухопутный коридор. И тогда мы фактически его перекроем.

Таким образом, в августе мы можем выйти к Перекопскому перешейку?

Это прогнозы западных аналитиков. Они считают, что ВСУ может потребоваться до трех недель, чтобы добиться такой цели. Не будем говорить о датах, но получается, что ко Дню Независимости наши войска могут выйти к Азовскому побережью. Дай Бог, чтобы так и произошло.

Британское издание The Times опубликовало материал, в котором говорится о том, что российская оборона ослабевает, а ВСУ выходят на важнейшие высоты. Среди вариантов продвижения, на которые указывают журналисты - поворот на восток от Бахмута на юг до Донецка. Насколько реален сценарий такого продвижения?

В материале The Times назвали три сценария дальнейшего развития контрнаступления. Кроме продвижения из Бахмута в Горловку и Донецк, они еще сказали о двух направлениях на юге. Если говорить о движении на южном направлении, это разумные прогнозы, а вот по продвижению к Донецку к западным журналистам есть вопросы.

Горловка переходит в Донецк, вместе они образуют фактически один крупный мегаполис. Это урбанизированная местность. Я уверен, что наши Вооруженные силы не будут двигаться вдоль линии фронта и штурмовать эти города лобовыми атаками. Подобные действия могут привести к большим потерям.

Тактика освобождения городов предполагает их окружение, после чего войска двигаются дальше. В сам город заходят внутренние войска и спецподразделения. Территория разделяется на секторы, квадраты и проводится зачистка. Вражеские войска, которым не удалось бежать, либо сдаются, либо уничтожаются.

Такая схема типична для современных армий мира, но не для российских войск. Они, например, штурмовали лобовыми атаками Бахмут, в результате чего там погибло многого их солдат. Согласно подсчетам, на каждые 42 сантиметра продвижения Россия положила жизнь одного своего солдата. Россияне фактически шли по трупам.

Наши друзья из The Times делают странные прогнозы. Они видят, что в процессе освобождения Бахмута мы избегаем лобовых штурмов, обходим город с флангов и заставляем врага либо бежать, либо сдаваться в плен. Шансов у окруженной группировки уже нет.

И здесь западные журналисты, у которых перед глазами пример Бахмута, считают, что мы способны организовать лобовой штурм таких городов, как Горловка и Донецк. Возможно, это информационно-психологическая операция, чтобы сбить с толку россиян, потому что с военной точки зрения такие действия очень неуместны.

Мы не будем обстреливать или штурмовать Донецк, потому что там много гражданского населения. Лобовая атака урбанизированного города - что-то на уровне фантастики. Никто на это не пойдет.

В британском Express появилась статья, в которой говорится о том, что военные специалисты Британии тренируют 2000 украинских спецназовцев, которые якобы будут участвовать в возвращении Крыма к Рождеству. Могут ли ВСУ освободить полуостров уже к концу этого года?

Вполне возможно.

Если нам удастся остановить логистику россиян по сухопутному коридору, крымская группировка оккупантов окажется в условном окружении. ВСУ даже не нужно вводить в Крым свои войска и бронетехнику. Наша армия артиллерийским огнем и ракетными ударами заставит врага подписать капитуляцию и сдаться в плен.

Когда российские войска в Крыму поймут, что оказались в окружении, они проигнорируют команды из Москвы или других городов, и будут сдаваться. Россияне поймут, что в таких обстоятельствах воевать уже не способны.

Стоит отметить, что украинских военнослужащих действительно готовят в Великобритании, но они учатся там и на территориях других стран не менее 10 лет. Многие наши военные приезжают в страны Запада, где овладевают современной техникой.

Информация подана таким образом, что будто бы идет подготовка каких-то особых спецподразделений, которые приедут и порвут россиян в клочья. Но это лишь обычная тренировка в рамках определенных программ. Уже более 30 000 украинских военных прошли обучение за рубежом. После начала полномасштабной войны эта цифра только выросла, появились новые программы.

Поэтому речь идет лишь о плановой подготовке наших военных. И эти люди действительно хорошо подготовлены - они обучены вести боевые действия по современным правилам войны, у них современное вооружение НАТО. Это действительно мощная сила.

Войска России активизировались на Купянско-Лиманском направлении. Они сконцентрировали там силы и пытаются продвигаться. Чем нам грозит оживление врага и каковы дальнейшие планы оккупантов?

На Купянско-Лиманском направлении россияне сосредоточили 120 000 военнослужащих (к 100 000, которые там были ранее, добавились еще 20 тысяч, прибывших с учений из Беларуси) и большое количество военной техники. Там примерно 2 000 единиц тяжелой техники: ориентировочно 1000 танков, 500-550 стволов артиллерии, 300-350 реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Это мощная группировка, которая создала танковый кулак и именно танковыми ударами пытается прорвать нашу линию обороны. Мы подтянули туда свои резервы.

Противник хочет выдавить нас за реку Оскол и занять там рубежи. Возможно, россияне планируют в дальнейшем продвигаться на Лиман и Славянск, но это все их проблемы. Надо доверять нашим официальным источникам - командующий Сухопутных войск генерал Сырский уже отмечал, что существенных продвижений врага на этом направлении нет.

Впрочем, на Купянско-Лиманском направлении действительно идут очень жесткие бои. Россияне пытаются продвинуться и очень хотят, чтобы мы перебросили туда войска с юга и ослабили свой атакующий потенциал на южном фронте. Пока что замыслы россиян не реализуются. Я считаю, что ничего у них и не получится. Снарядов уже стало меньше, а усилиться возможностей нет.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак на днях подтвердил информацию The Wall Street Journal о том, что в Саудовской Аравии состоятся переговоры без России о мире в Украине. По словам Ермака, страны обсудят формулу мира Зеленского. Для чего такая дискуссия и есть ли шансы на завершение войны путем диалога?

Вопрос в том, с кем вести диалог. Мы можем договориться со странами Запада и обсудить планы президента Зеленского – многие страны с ними согласны. Можно наработать совместный с мировыми государствами механизм на базе формулы мира Зеленского. Это будет очень хороший шаг, который продемонстрирует, что у нас есть поддержка.

Однако садиться за стол переговоров нужно именно с Россией, и только на условиях полного вывода ее войск с нашей территории. Диалог может быть только о компенсациях со стороны Москвы и создании демилитаризованной зоны на территории России, которая бы позволила сделать невозможным ее нападение в будущем.

Мы можем достичь договоренностей со всем миром, но с Москвой компромиссы невозможны. Украина ставит четкие требования - вывод российских войск, возмещение убытков, а уже потом будет разговор. Поэтому, мне кажется, что в ближайшее время не стоит ожидать завершения войны на основе переговоров. Война может закончиться только военным путем и нашей победой.

А как может измениться ситуация с переговорами, когда ВСУ подойдут к оккупированному Крыму?

Если мы подойдем к Крыму и они капитулируют, это уже будут не переговоры, а именно капитуляция. Договариваться будет не с кем, потому что противник просто сдастся.