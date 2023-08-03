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Ночью РФ атаковала Киев дронами: ПВО уничтожила около 15 "Шахедов"

Анна Ярославская
3 августа 2023, 06:41 обновлено 3 августа, 06:50
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В воздушном пространстве возле Киева во время ночной вражеской атаки силами и средствами ПВО ВСУ были уничтожены все воздушные цели,
Дроны Шахед
Нынешняя атака ударными БПЛА по Киеву стала восьмой подряди и была массированной / Фото: defence-ua.com

В ночь на 3 августа российские оккупанты снова устроили воздушную атаку на Украину с применением дронов-камикадзе. Сигналы воздушной тревоги звучали в северных, центральных, восточных и южных областях. В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об угрозе применения противником ударных БПЛА.

Как сообщил в Telegram начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко, в воздушном пространстве возле Киева во время ночной вражеской атаки силами и средствами ПВО ВСУ были уничтожены все воздушные цели, а это почти 15 дронов-камикадзе типа "Шахед".

По словам Попко, нынешняя атака ударными БПЛА по Киеву стала восьмой подряди и была массированной.

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"Силами и средствами ПВО на подлете к Киеву было обнаружено и уничтожено около полутора десятков воздушных целей", - написал он.

Данных о разрушениях и жертвах по состоянию на данный момент нет.

"Кстати, эта последняя воздушная тревога в столице продолжалась ровно 3 часа. Она стала 820-й для Киева с начала полномасштабного вторжения", - добавил Попко.

Ночная атака дронов

В ночь на 2 июля российские оккупанты атаковали Киев дронами. Все воздушные цели – более 10 БпЛА — были уничтожены. Зафиксировано падение обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева.

Кроме того, в ночь на 2 августа российские войска атаковали с помощью дронов-камикадзе портовую и промышленную инфраструктуру на юге Одесской области.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор.

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