ЧВК "Вагнер" подошла к границе Литвы: Науседа срочно встретился с Моравецким

Часть вагнеровцев находятся в районе белорусского города Гродно, что неподалеку от границы с Литвой и Польшей. Это означает удобную позицию для провокаций.

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ЧВК "Вагнер" подошла к границе Литвы/ коллаж: Главред, фото: скрин, Twitter Gitanas Nausėda

Часть наемников частной военной компании "Вагнера" подошла к границе Литвы. Они заняли позиции в районе Гродно в Беларуси.

Это месторасположение вагнеровцев удобно для того, чтобы совершать провокации. Об этом сообщил президент страны Гитанас Науседа во время встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, которую они провели на фоне провокаций Беларуси, сообщает LRT.

"Часть ЧВК "Вагнера" подошла к нашей границе, заняв позицию в районе Гродно, а это значит, что эта ситуация очень удобна для организации провокаций как на границе Польши и Беларуси, так и на границе Литвы и Беларуси", – отметил Науседа.

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Он отметил, что в Беларуси уже может быть около 4 тысяч наемников ЧВК "Вагнера" и отметил, что это количество может вырасти даже до 10 тысяч.

Науседа добавил, что его страна уже приняла меры для противодействия – была усилена охрана границы и обновлены планы прикрытия госграницы Литвы. Также были предусмотрены усиления со стороны армии.

После встречи с польским премьером Матеушем Моравецким Науседа отметил на своей странице в Twitter, что присутствие вагнеровцев в Беларуси создает дополнительные риски для Литвы, Польши и союзников по Североатлантическому альянсу.

"Продуктивная встреча с польским премьер-министром Матеушем Моравецким на Сувалкском коридоре, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью на наших границах. Присутствие наемников "Вагнера" в Беларуси является дополнительным фактором риска для Литвы, Польши и союзников по НАТО. Мы остаемся бдительными и готовыми к любому возможному сценарию развития событий", – написал лидер Литвы.

Вагнеровцы в Беларуси

Напомним, Евгений Пригожин со своими наемниками из ЧВК "Вагнера" отправился в Беларусь по приглашению самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко после военного мятежа и попытки похода на Москву.

После этого сообщалось, что у границ ЕС серьезно обостряется ситуация. "Вагнеровцы" начали подготовку белорусского спецназа недалеко от границ с Польшей. Как сообщало Reuters, Беларусь может оказаться в полной изоляции из-за "вагнеровцев".

29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что вагнеровцы двинулись к Сувальскому коридору и что Польше грозит гибридная атака. Он рассказал, что более 100 наемников ЧВК "Вагнера" в Беларуси шли в сторону Сувальского коридора, который соединяет территорию балтийских стран с Польшей и отделяет Калининградскую область страны-агрессора России и Беларусь.

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