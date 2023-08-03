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"Игнорируют мирный план": президент Бразилии пожаловался, что Украина и РФ "не готовы к миру"

Алёна Воронина
3 августа 2023, 13:15 обновлено 3 августа, 13:17
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По мнению лидера Бразилии, ни Украина, ни РФ сейчас не готовы к переговорам. Кроме этого, он набросился на западные страны за то, что они "не остановили войну".
Владимир Зеленский, Луис Инасиу Лула да Силва, Владимир Путин
Президент Бразилии пожаловался, что Украина и РФ "не готовы к миру"/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Facebook Lula, скрин

Президент Бразилии Луиз Инасиу Лула да Силва пожаловался, что Украина и страна-агрессор Россия игнорируют предложенный им "мирный план", который направлен на завершение войны РФ против Украины.

Он отметил, что якобы ни президент Украины Владимир Зеленский, ни российский диктатор Владимир Путин не готовы к ведению мирных переговоров. Об этом Лула да Силва заявил во время пресс-конференции для зарубежных СМИ, пишет Reuters.

Бразильский лидер отметил, что его страна "хочет мира в Украине", но якобы "президенты Украины и РФ сейчас не готовы сесть за стол переговоров".

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"Ни Путин, ни Зеленский не готовы", – заявил Лула да Силва.

При этом он добавил, что мирные предложения, которые Бразилия разрабатывает вместе с несколькими другими "нейтральными странами", будут готовы, когда Украина и РФ выразят желание начать переговоры.

"Роль Бразилии состоит в том, чтобы попытаться прийти к мирному предложению вместе с другими, когда обе страны этого захотят", – отметил он.

Также Лула да Силва набросился с критикой на западные страны, которые поддерживают Украину в ее борьбе против страны-агрессора России, и на постоянных членов Совета Безопасности ООН за то, что они, мол, не остановили войну.

Напомним, президент Бразилии Луиз Инасиу Лула да Силва попытался сформировать группу нейтральных стран, чтобы начать мирные переговоры между Украиной и Россией. Однако такие попытки заняться "мирным планом" для окончания войны в Украине столкнулись с критикой, когда бразильский лидер издал заявление, что в войне якобы виноваты обе стороны – и Украина, и страна-агрессор Россия.

Возможны ли переговоры Украины и РФ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее заявил, что Украина не пойдет на переговоры с агрессором Россией на невыгодных для себя условиях. По словам чиновника, роль Украины на международной арене существенно возросла, поэтому Киев может придерживаться подобной позиции.

Также Подоляк назвал России жесткое условие Украины. Он подчеркнул, что Украина не будет вести со страной-оккупантом Россией никаких переговоров, пока Москва не отдаст захваченный Крым. Выход российских войск с оккупированного полуострова является условием Киева для проведения диалога.

Напомним, политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал, как на Украину давят по переговорам с РФ. В последнее время Украине начали намекать на то, что она должна продемонстрировать какой-то успех до конца года, а дальше – переговоры со страной-агрессором Россией. Однако переговоры с РФ – это очередной обман и хитрая ловушка, отметил эксперт.

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