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Военный эксперт спрогнозировал, велики ли шансы на атаку РФ на Польшу и на страны Балтии

Дмитрий Видоменко
3 августа 2023, 12:13 обновлено 3 августа, 12:15
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По словам Михаила Самуся, политика нынешней администрации США во главе с Джо Байденом чревата опасными ситуациями.
Самусь, ВС
Россияне считают, что США до выборов не будут идти на обострение - Михаил Самусь/ коллаж Главред, фото УНИАН/Александр Синица и ua.depositphotos.com

Русские оккупанты продолжают нагнетать ситуацию со своим возможным нападением на Польшу и страны Балтии через Сувалковский коридор потому как считают, что США не будет идти на обострение до президентских выборов. Об этом в интервью Главреду заявил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

"Потому что россияне считают, что Соединенные Штаты до выборов не будут идти на обострение. Проблема американцев в последние годы в том, что они очень открыто играют. То есть, когда они играют в карты, они их показывают, русские их видят и, улыбаясь, рассчитывают свои ходы уже в соответствии с теми картами, которые есть на руках у американцев. Американцы настолько не хотят вмешиваться в конфликт, что русские это понимают и говорят: "Ну, окей. Тогда мы будем проверять вашу границу, или отодвигать эту границу", ‒ сказал он.

По словам Самуся, политика нынешней администрации США во главе с Джо Байденом чревата опасными ситуациями.

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"Потому что сегодня американцы не вмешиваются в этот конфликт, завтра или послезавтра – в другой, и может наступить момент, когда уже отступать будет некуда. Уже не будет времени – например, будет месяц до выборов и команда предвыборная Байдена будет поставлена перед выбором: если мы начинаем сейчас войну против России, то мы проигрываем выборы, потому что это будет крах, а если не начинаем, то мы тем более проигрываем выборы. И это может произойти, потому что политика администрации Байдена очень открыта – она читается, и, к сожалению, кажется мне проигрышной", ‒ подытожил он.

Кто такой Михаил Самусь

Михаил Самусь – военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам. (ЦИАКР).

В период с 2009 по 2015 год возглавлял Европейский офис ЦИАКР и Defense Express в городе Прага, Чехия. Руководил военно-политическими проектами аналитического центра ЦИАКР. Был главным редактором журнала Вестник экспортного контроля, журналистом Defense Express.

Выступления и публикации Михаила Самуся регулярно публикуются в известных украинских и зарубежных изданиях.

Угрозы России в адрес Польши

Директор агрессора России Владимир Путин ранее выдумал, что Польша и Литва якобы "хотят оккупировать Украину". Он решил разразиться угрозами в адрес Варшавы.

"Западные территории нынешней Польши-подарок Сталина полякам, или наши друзья в Варшаве забыли об этом? Мы напомним", - сказал глава Кремля.

Самопровозглашенный председатель Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Путиным придумал, что боевики ЧВК Вагнер якобы "хотят на экскурсию в Варшаву и Жешув". Дескать, Лукашенко удерживает наемников от такого пути.

В то же время бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж считает, что страна-оккупант Россия не пойдет войной на Польшу, но Варшаве стоит готовиться к провокациям.

"Польша - это член НАТО, поэтому начинать с ней войну РФ точно не будет, поскольку это лишь ускорит падение режима Путина и самой Российской Федерации", - подчеркнул генерал.

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