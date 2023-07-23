"Хотят в Варшаву": Лукашенко "накапал" Путину на "вагнеровцев"

По словам белорусского диктатора, наемники "прекрасно понимают, откуда поставляется боевая техника".

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Александр Лукашенко рассказал о ЧВК Вагнер в Беларуси / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот, Коммерсант

Александр Лукашенко заявил о том, что его напрягают наемники ЧВК Вагнер, которые перебрались в Беларусь после провала бунта в РФ.

По словам белорусского диктатора, якобы боевики-"вагнеровцы" хотят атаковать страны Европы. Об этом он заявил во время встречи с диктатором Владимиром Путиным.

"Нас начали "напрягать" вагнеровцы - хотят на Запад: "Сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув!", — сказал Лукашенко.

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По его словам, наемники "прекрасно понимают, откуда поставляется боевая техника".

Путин, в свою очередь, заявил, что видит контрнаступление ВСУ, но якобы "оно провалилось".

Ранее Михаил Подоляк объяснил, чем опасна ЧВК Вагнер в Беларуси. Наемники ЧВК Вагнер не смогут долго сидеть без "работы" в Беларуси, их деятельность может стать угрозой для стран НАТО, считает Михаил Подоляк.

Ранее "Вагнер" и пограничники Беларуси устроили разборки вблизи границы с Украиной. "Вагнеровцы" проводили разведку местности, но не поделили территорию с пограничниками Беларуси.

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