Путин считает НАТО слабым и попытается "вагнеровцами" захватить часть Польши и Литвы - Самусь

Путин хочет выйти сухим из войны в Украине, поэтому создает проблемы НАТО, считает эксперт.

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Путин попытается "вагнеровцами" захватить часть Польши и Литвы - Михаил Самусь / Главред

1 августа два вертолета Воздушно-космических сил Беларуси пошли на сознательную провокацию и пересекли воздушную границу Польши. Впрочем, в Польше сначала пытались сделать вид, что ничего не произошло, но впоследствии таки выпустили заявление о том, что якобы не увидели вертолетов, потому что те очень низко летели. Аналогично отреагировали и в США – в частности, в Пентагоне заявили, что и в дальнейшем будут "очень серьезно относиться к безопасности НАТО, чтобы каждый квадратный сантиметр НАТО оставался в безопасности".

Напомним, что это уже не первый случай – в течение года российские ракеты по меньшей мере дважды пролетали над территорией НАТО, а также были инциденты между авиацией РФ и Альянса в Черном море, однако соответствующей реакции с использованием 5 статьи Устава НАТО до сих пор не было.

В интервью Главреду заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь рассказал, почему Россия руками Беларуси провоцирует Польшу, для чего НАТО умалчивает инциденты с пересечением границы, при каких условиях Россия может оккупировать Польшу и страны Балтии, и какую угрозу эта ситуация создает для Украины.

Какова была цель этой провокации?

Доподлинно мы не знаем, но если учитывать общий фон, то в Беларуси сейчас формируется одна из крупнейших баз "вагнеровцев".

"Вагнеровцы" - это проект российских спецслужб. У него была своя эволюция: он начинался как обычная оргструктура военной разведки Российской Федерации, но потом там получили свое развитие и коммерческие ответвления, потом появились политические подоплеки. Что, в принципе, стало кульминацией этого недопутча, в котором так называемая ЧВК Вагнер (потому что это не частная военная кампания, потому что такого понятия нет в российском правовом поле) играла основную роль. И это, очевидно, проявление борьбы различных группировок, которые сейчас формируются вокруг Путина.

Беларусь сейчас является основной базой "вагнеровцев". Также в Беларуси сейчас размещено ядерное оружие. Кроме того, в Африке Россия начинает новую игру, которая направлена на хаотизацию этого континента с целью создания новых угроз для Европы и в целом коллективного Запада. А основным инструментом этого процесса стали, опять же, "вагнеровцы" или структуры, которые условно можно будет называть ими. Хотя очевидно, что это будет деятельность российских спецслужб через прикрытие вот такими организациями.

Смотрите интервью Михаила Самуся Главреду о провокации Беларуси в Польше:

И в рамках всего этого процесса Россия пытается сформировать новый узел проблем для НАТО, чтобы создать гибридные условия для расшатывания единства Запада и его готовности помогать Украине. В любом случае конечной целью всех этих действий является принуждение Запада и Украины к подписанию определенных договоренностей вроде Минских, в которых бы не упоминалась Россия. Или упоминалась, но не в том контексте, в котором сейчас Украина говорит о победе. Для Украины победа над Россией заключается в трех компонентах: деоккупации всех украинских территорий (то есть вывод российских войск с территории Украины), наказание военных преступников включая Путина и компенсации за нанесенный ущерб в размере, например, триллиона долларов. В Минских договоренностях не было упоминания ни об одном из этих пунктов.

Для России и для Кремля было бы идеально выйти на такие договоренности. И для этого создаются эти проблемы в виде как прямых угроз для НАТО, так и опосредованных через хаотизацию той же Африки, чтобы создать угрозы уже для Европы и потом начать ее шатать. Прямые провокации Беларуси, в том числе военные, укладываются в эту конструкцию. Если моя гипотеза верна, то Россия через Беларусь будет продолжать штурмовать НАТО.

Есть Литва, есть так называемый Сувалкский коридор между Литвой и Польшей, который простирается между Беларусью и Калининградской областью России. Там очень много возможностей для осуществления агрессии не напрямую, но гибридными способами расшатывать ситуацию в этом районе и заставлять НАТО как-то реагировать. При этом реакция может быть не такой, как мы думаем, потому что в нашей парадигме НАТО должно сконцентрироваться и жестко ответить России и Беларуси.

На самом деле НАТО не готова к такому жесткому шагу – в течение последних полутора лет она избегает прямого конфликта с Россией и его эскалации. То есть Россия будет провоцировать НАТО на ответ, зная, что она не ответит. Поэтому россияне позволяют себе залетать на 3 км на территорию Польши вертолетами, зная, что их не собьют. Если бы они залетели бы в Украину, то их бы стопроцентно сбили бы, и на этом бы все закончилось. Так же, как Украина уничтожила ракетный крейсер "Москва", я уверен, что США или ни одна другая страна никогда бы не решилась на это. Возможно, только Великобритания и Турция – это две страны, которые бы при определенных условиях могли решиться на такой шаг. Украина не имеет с этим проблем, а вот Польша и Литва – увидим. Но Россия считает, что они слабы и не пойдут на провокацию конфликта.

Почему, по вашему мнению, Польша уже второй раз умалчивает инцидент с пересечением своей границы? Потому что выглядит немного нелогично - с одной стороны они говорят, что не заметили на этот раз двух вертолетов, а с другой стороны усиливают польскую группировку на границе. Как это можно объяснить?

Здесь нет никакой алогичности, потому что усиление военных группировок вооруженных сил Польши осуществляется как минимум с 2017 года, когда Россия провела совместные с Беларусью учения "Запад-2017". С того момента стало понятно, что Россия, возможно, готова на самом деле провести вместе с Беларусью наступательную операцию против Польши, в том числе с использованием Сувалкского коридора и возможной параллельной атакой на страны Балтии. Поэтому с тех пор и в рамках НАТО, и на национальном уровне Польша, Литва и другие страны Балтии усиливают свои вооруженные силы. То есть логично, что они готовятся к полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации, и поэтому осуществляют шаги по подготовке к обороне против такого полномасштабного наступления.

Но при этом существует политическое понимание ситуации. Здесь мы снова возвращаемся к фактически официальной позиции администрации Байдена, которая затем проецируется на официальную практическую позицию НАТО. Ведь Соединенные Штаты являются основным донором для НАТО, и, соответственно, основным финансовым и политическим формирователем внутренней и внешней позиции Альянса.

А официальная позиция НАТО заключается в том, чтобы не вмешиваться в прямой конфликт с Россией и не допустить эскалации конфликта. То есть когда Польша готовится к полномасштабному наступлению, это является национальным интересом Польши. Потому что когда будет полномасштабное наступление, и через два дня россияне будут стоять на Висле и смотреть на Варшаву, при этом НАТО будет продолжать консультации относительно того, активировать ли статью 5, действительно ли это прямая агрессия или гибридная и так далее. А в этот момент значительная часть Польши может быть оккупирована. Я уже не говорю о странах Балтии, где вообще территории, глубина, и ширина театра боевых действий такова, что в принципе россиянам при их масштабах действий против Украины будет достаточно комфортно реализовать масштабную операцию. Поэтому Польша и действует на национальном уровне.

Что касается уровня НАТО, то как раз этим объясняется такое странное поведение и поляков, и, кстати, румын, в отношении которых уже произошла прямая ракетная атака. Да, возможно, случайная, потому что это все-таки была атака украинской территории. Но российские ракеты не являются очень точными, поэтому одна или несколько ракет оказались в том числе над территорией Румынии. То же было в Польше, где тоже находили российские ракеты.

И можем вспомнить наиболее яркую ситуацию с уничтожением российскими истребителями над Черным морем американского стратегического беспилотника. В отличие от провокации с белорусскими вертолетами, когда российский истребитель физически уничтожил стратегический беспилотник ВВС Соединенных Штатов, то это согласно нормам международного права было актом военной агрессии. Потому что атака военными средствами на военное судно, морское или воздушное, считается военной агрессией, потому что такое судно является территорией государства. То есть Соединенные Штаты вместо того, чтобы должным образом ответить на акт агрессии, этот случай добровольно нейтрализовали. Они не пошли на обострение, потому что подход администрации Байдена заключается в недопущении эскалации и прямого конфликта.

Причины могут быть разными - внутри администрации Байдена есть сторонники именно такого курса. Я, например, считаю, что здесь уже начинает влиять и предвыборная кампания, потому что США приближаются к выборам, и команда Байдена принимает в них участие и надеется одержать победу. Поэтому им, как они считают, было бы нецелесообразно втягиваться в большую войну с Россией, потому что это могло бы стать очень негативным фактором с точки зрения популярности Байдена как кандидата в президенты на следующий срок.

Если бы это была жесткая успешная военная операция против России, которая бы привела к краху путинского режима в ближайшее время, это решило бы кучу проблем. Геополитическую, о которой мы говорили – это и хаотизация Африки, и, конечно, агрессия против Украины, угроза НАТО, да и в принципе существование такой "империи зла". Рейган в начале 1980-х называл так Советский Союз, но, честно говоря, современная Россия является большей империей зла, угрожающей современному миропорядку, чем СССР, потому что он хотя бы играл по каким-то правилам. У них была идеология, а у современной России никакой идеологии нет – есть просто бандитизм на высшем геополитическом уровне. И эта хаотизация целых континентов, которая, кстати, может произойти как раз во время предвыборной кампании в Соединенных Штатах, может привести к гибридным атакам против Европы. И если Соединенные Штаты останутся в стороне, то это гораздо сильнее ударит по популярности, авторитету и рейтингам Байдена, чем если бы они набрались смелости и еще тогда, во время инцидента с беспилотником, жестко ответили бы России. Тогда бы уже не проводили никаких провокаций, а россияне бы не вели себя так в отношении Украины.

Но, к сожалению, Соединенные Штаты давно занимают беззубую позицию, особенно в Черном море, чем позволили превратить его фактически в российское озеро. И мы говорили об этом много лет. Соединенные Штаты, НАТО, к сожалению, вышли из Черного моря – они не создали там постоянной эскадры или Соединенных Штатов, или НАТО (хотя там действует Конвенция Монтре, но можно на ротационной основе это делать), не создали там постоянного командования.

То есть допустили очень много ошибок, и эти ошибки продолжаются. Провокации с вертолетами - это продолжение этой ситуации. Россияне считают, если Соединенные Штаты проглотили уничтожение своего стратегического беспилотника, хотя в любом международном суде можно было доказать, что это – акт агрессии. США не пошли в суд, жестко не ответили, и Кремль понял так же, как, например, Бухарестский саммит – как приглашение к войне против Грузии и Украины.

То же самое происходит и сейчас – если США не отвечают жестко, россияне переходят к еще более наглым действиям. То есть расположение ядерного оружия в Беларуси, война против Украины, которая не имеет аналогов в современной истории, провокации с вертолетами, хаотизация Африки – все это будет сейчас накручиваться. Потому что, к сожалению, Кремль видит в этом свой шанс. За счет этих действий Путин пытается выйти из катастрофической ситуации, в которой он находится. Гаага за ним уже плачет, причем он не может уже уехать из страны, потому что его сразу арестуют, но он пытается так выйти из этой ситуации. Хочет принудить, чтобы с ним снова шли на переговоры, общались. В том числе европейцы и американцы. Поэтому ситуация будет ухудшаться.

Вы ранее написали, что сценарии гибридных атак "вагнеровцев" в районе Сувалкского коридора уже не кажутся такими невероятными. Что именно может сделать Россия?

Я написал не невероятными, потому что я считал эти атаки вероятными очень давно, еще со времен 2017 года, когда россияне это отрабатывали на учениях. Но многие эксперты в Украине и на Западе считают, что это – невероятный сценарий. Я считаю, что они могут использовать неявные агрессивные действия. Грубо говоря, какая-то группа людей прорывается через этот коридор, игнорируя предупреждения польских, литовских пограничников. Они просто прорываются по трассе к Калининградской области, заявляя о том, что мы, мол, хотим восстановить историческую справедливость. Мол, при Советском Союзе это была наша земля, мы здесь ездили, а теперь мы должны проходить контроль, и Союз устанавливает свои нормы того, что мы должны перевозить.

То есть это не будут регулярные войска, это будут "вагнеровцы", возможно, даже в гражданской одежде и на гражданских автомобилях. Вооруженные, но не явно, то это не будут танки. И вот такие наглые действия могут вызвать тот же эффект. Поляки могут заявить, что на самом деле ничего такого не происходит, мы должны сохранять спокойствие. Литовцам скажут, мол, если вы сейчас начнете вооруженный ответ на это, то это ваша ответственность, НАТО не будет вас поддерживать. Такой сигнал может быть из Вашингтона и поддержан сигналом из Брюсселя. Будет сказано примерно так: это провокация россиян, они как раз хотят нас вытащить на войну, а мы не будем поддаваться на провокации, пусть ездят. И русские создадут себе коридор и будут там хозяйничать.

Сейчас это считается фантастикой, но два года назад то же говорили о том, что сейчас происходит в Украине. Мол, это фантастика, как можно напасть на Украину, это крах для России. И это действительно крах, но они все время повышают ставки. Как игроман, который понимает, что у него нет выхода, потому что сразу станет понятным, насколько он ничтожен. А если он продолжает повышать ставки, и все вокруг него бегают, "суетятся", как в известном меме, то это в принципе, дает ему шанс. Возможно, как-то изменится власть в Соединенных Штатах, возможно - политическая ситуация в Европе. А, возможно, Украина рухнет - вот завтра возьмет и рухнет из-за экономического краха и так далее, или восстания на Крещатике - и все, Зеленского выбрасывают из Офиса. То есть у них есть надежда на последний шанс, и они будут делать все, что угодно. Поэтому это может быть такое скрытое агрессивное действие, на которое НАТО решит не реагировать. И если это будет сделано, россияне пойдут дальше.

Давайте вспомним, что делали, например, белорусские пограничники и белорусские власти во время так называемого миграционного кризиса. Помните, когда они привозили из Сирии и Ирака тысячами так называемых мигрантов и направляли их на польскую и литовскую границу. Причем поднимая руки, мол, мы вообще не знаем о чем речь. Так же будет и здесь. Мол, мы не знаем, что это за люди – они просто едут в Калининград, это какие-то россияне, а мы просто не мешаем, потому что они не нарушают законы Беларуси. Пусть уезжают, а если кому-то что-то не нравится - решайте с ними, это не наши проблемы. На данный момент это фантастично, а завтра это может быть нормой, когда там будут просто созданы какие-то блокпосты непонятные, и уже они будут контролировать ситуацию, а не поляки или литовцы.

То есть все это реально. Почему это возможно? Потому что россияне считают, что Соединенные Штаты до выборов не будут идти на обострение. Проблема американцев в последние годы в том, что они очень открыто играют. То есть когда они играют в карты, они их показывают, русские их видят и, улыбаясь, рассчитывают свои ходы уже в соответствии с теми картами, которые есть на руках у американцев. Американцы настолько не хотят вмешиваться в конфликт, что русские это понимают и говорят: "Ну, окей. Тогда мы будем проверять вашу границу, или отодвигать эту границу". Потому что сегодня американцы не вмешиваются в этот конфликт, завтра или послезавтра – в другой, и может наступить момент, когда уже отступать будет некуда. Уже не будет времени – например, будет месяц до выборов и команда предвыборная Байдена будет поставлена перед выбором: если мы начинаем сейчас войну против России, то мы проигрываем выборы, потому что это будет крах, а если не начинаем, то мы тем более проигрываем выборы. И это может произойти, потому что политика администрации Байдена очень открыта – она читается, и, к сожалению, кажется мне проигрышной.

Есть ли такая возможность, когда НАТО, а именно администрация Байдена, может изменить мнение и начнет реагировать на действия России согласно Уставу? Это возможно только в случае ядерного удара, или действительно есть какая-то, как вы сказали, граница, когда они могут пойти на такие шаги?

О ядерных средствах не будем говорить - это все же слишком. Я думаю, что Путин понимает, что как раз ядерное оружие – это тот предел, с которым администрация Байдена не сможет играть в какое-то свое толкование. То есть невозможно сказать, что это ядерный удар, но поскольку он не такой мощный, поэтому на него не реагируем. А вот трактовка гибридных атак – возможно. В этом и суть российской политики – они понимают, что с НАТО можно спокойно играть в гибридную войну. То есть когда мы говорим о неявных атаках, то не регулярные силы, какие-то непонятные люди начинают заходить на территорию Польши и начинают какие-то силовые акции с пограничниками.

Почему это проблема для НАТО? Во время миграционного кризиса НАТО сказала, что это не является проблемой статьи 5, хотя поляки и литовцы кричали, что это и есть та самая гибридная война.

Но НАТО и ЕС сказали, что это наоборот гуманитарная катастрофа, и вы неправильно себя ведете, вам надо помогать этим мигрантам. Тогда именно такие были голоса из Европы. И я уверен, что россияне именно с этим будут играться, то есть с внутренними настроениями в Европе – леворадикальными, праворадикальными – расшатывать ситуацию. Условный КГБ с Европой играл десятилетиями именно на этих особенностях европейского политикума. В Польше тоже, кстати, скоро выборы, и очень интересно, как россияне используют эту повестку дня с точки зрения реализации своей задачи. А задача здесь, конечно, не Польша и не Литва, а разрушение НАТО. То есть чего можно достичь, когда например, россияне совершают какую-то гибридную атаку в Сувалкском коридоре, НАТО не реагирует, а поляки говорят, что вы нас предаете. На стороне поляков может выступить несколько стран НАТО (Украина-то выступит, это понятно). Например, Великобритания говорит: "Мы за вас", а вместе с ней Румыния, Чехия и, возможно, еще несколько стран. Другие страны говорят, что, мол, вы слишком нагнетаете, мы не собираемся вступать в прямой конфликт с Россией только из-за того, что вам накануне выборов вздумалось повоевать с Россией.

И что тогда происходит? НАТО начинает трещать, то есть его единство ломается. Байден, опять же, не может жестко ударить кулаком по столу, потому что он сам находится в позиции нерешительности, ведь скоро выборы. И русские могут, еще и используя эффект салями, когда берут по маленькому кусочку и шатают ситуацию. При этом эти кусочки могут быть не только в этом районе – еще остаются, например, Молдова, которую можно покачать, страны Балтии. Потом - встряска в Африке, дальше еще какая-то ситуация. И как раз мультипликация этих конфликтов, кризисов, когда слабое НАТО не сможет вообще сориентироваться, приводит к тому, что организация рассыпется.

А это важно для Путина с точки зрения войны против Украины. Потому что если НАТО начинает рассыпаться, тогда уже акцент будет снова на Украине. Здесь все зависит от ВСУ - если они имеют успех на поле боя, то здесь хоть заиграйся в гибридной войне, но получишь по лицу и выйдешь с территории Украины. Потому что если Украина выгонит оккупантов с нашей территории, дальше Украина поможет нашим натовским союзникам в любом регионе - и в Польше, и в Сувалкском коридоре, и в Молдове. И Черное море именно мы зачистим, а не американские вооруженные силы.

У меня два уточнения. Во-первых, может ли вообще измениться ситуация после выборов, если, например, к власти приходят в США республиканцы или какие-то другие демократы, но не Байден? А во-вторых, насколько вообще у России есть возможности для более широких действий в Сувалкском коридоре?

Что касается выборов в Соединенных Штатах, то для наших событий это очень далекая перспектива. Это, фактически, начало 2025 года, потому что выборы будут осенью 2024, затем продолжается процедура и, как правило, президент приходит к власти только в начале 2025. то есть до этого момента Путину, грубо говоря, еще надо дожить. А его интересует более короткая перспектива, то есть использование этого периода до выборов.

Этот период, с сегодняшнего дня до осени 2024 года как раз и является периодом, который можно использовать для реализации своего замысла по хаотизации Африки, Европы и принуждению Украины подписать некие "Минские договоренности". Что будет потом - это уже будет другая эпоха. Если мы к тому моменту выбросим всех захватчиков, и к власти придет Трамп, то поверьте мне, он первый прилетит в Киев, и скажет, что в восторге от Зеленского. Потому что с победителями все хотят разговаривать. Кто будет после выборов – посмотрим. Здесь важно, какими будут условия во время предвыборной кампании, которые обусловят то, кто придет к власти.

А что касается сил, которые Россия может применить в Сувалкском коридоре, будет зависеть от реакции НАТО. Сначала это могут быть гибридные действия. Далее, если Запад это проглотит, то тогда их можно просто заводить колоннами. В Калининграде есть группировка войск – она под видом сил "Союзного государства" заводится в Беларусь, в это время в коридоре создается определенная зона безопасности, то есть нейтральная зона, где Союзное государство "обеспечивает стабильность".

Если НАТО это допустит, это будет очень плохо. Потому что Сувалкский коридор фактически пересекает любую логистику между странами Балтии и другими странами НАТО. То есть следующим шагом будет оккупация стран Балтии.

Сейчас формируются те условия, на которых будет реализовываться этот "гениальный" план РФ по расшатыванию ситуации. Если Запад сейчас ударит по морде, никакого кризиса не будет. Если же они будут отступать понемногу, то будет огромный кризис в Сувалкском коридоре, потом в странах Балтии, а потом – увидим. Когда начнет разваливаться НАТО, там будут возможны любые варианты.

В Украине Россия на самом деле уже не пытается оккупировать новые территории. Они понимают, что это невозможно просто потому, что украинская армия - это самая сильная армия сейчас в Европе. Поэтому нет смысла. Максимум, что они могут сделать – это настроить оборонительных линий, все там заминировать в несколько рядов и на несколько километров вглубь и вширь, чтобы украинская армия не смогла отвоевать свои территории. То есть закрепиться максимально в Украине, а дальше начинать раскручивать конфликты на других территориях.

В РФ осенью будет мобилизация. Я думаю, это будет минимум 500 000 человек новых военных, которые будут вливаться где-то под зиму. И у россиян будет еще год до американских выборов. Они могут провести еще несколько волн мобилизации, набрать 2 миллиона, и, если Европа будет слабой, они засыпят телами Европу.

Потому что Путин на самом деле ничем не рискует. Он уже и так военный преступник. Его план - довести это до такого абсурда, когда НАТО развалится и Путину позволят выйти с сухим из воды, а с путинского режима снимут санкции и вернется "business as usual".

То есть даже такие планы у них существуют. Для нас это нонсенс, но в Европе можно найти политиков, которые считают, что это возможно.

Если действительно какие-то более активные действия начнутся именно со стороны Польши и Литвы, насколько это ухудшит ситуацию в Украине? С помощью, с противостоянием РФ и т.д.

Если Польша и Литва начнут воевать против сил Беларуси, это улучшит ситуацию для Украины. Посмотрите на карту - сейчас мы сами воюем против России, а здесь будут воевать Польша, Литва и Украина.

Для Украины это очень хороший вариант, как бы это цинично не выглядело. Я бы не хотел этого, но если Россия начнет агрессию против Польши и Литвы, Польша и Литва не сдадутся, а начнут воевать вместе с Украиной, мы точно одержим победу. Нам, я уверен, помогут Великобритания, Германия (как бы это парадоксально ни звучало), Италия. Я думаю, что и американцы помогут в том случае, если поляки начнут воевать серьезно.

И это откроет второй фронт для Путина. А он не хотел бы этого. Он будет всегда проверять этот предел гибридности и реальности. И когда он будет делать такие шаги, он всегда будет стараться избежать прямого конфликта. Он, конечно, не хочет иметь конфликт с НАТО – он хочет его развалить, а не привести к тому, что НАТО с ним начнет серьезно воевать. Тогда уже у Путина не то что шансов нет, он просто отползет через несколько недель, что будет и крахом режима, и современной России. Он просто считает, что на самом деле НАТО не способно на войну. Они ценят свою комфортную жизнь, и он убежден, что НАТО никогда не начнут воевать серьезно. Они никогда не пойдут на эскалацию, опять же во время предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Потому что Байден не хочет прямого столкновения с РФ – он это называет "Третьей мировой войной", и почему-то их это пугает. Они думают, что этого можно избежать, пока Путин у власти.

Но нельзя этого избежать физически. Так же, как сейчас говорят, что мы заслужили эту войну. Но эта война была неизбежной - с 24 августа 1991 года у России были планы возвращения Украины. Гибридные, через Януковича, газовый подкуп и так далее, но всегда пытались вернуть. И это было понятно для тех людей, кто понимал, это было понятно совершенно четко. А для большинства это стало понятно уже после 2014 года.

Здесь никакой нашей заслуги нет. Просто так случилось, что империя распадается и не может действовать иначе. И так же с НАТО.