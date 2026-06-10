Невыносимая жара охватит регионы: в каких областях пройдут дожди

Погода во Львове будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до 15 градусов тепла.

https://glavred.info/synoptic/nevynosimaya-zhara-ohvatit-regiony-v-kakih-oblastyah-proydut-dozhdi-10771883.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 11 июня / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода ночью 11 июня

Где температура воздуха поднимется до +28 градусов

В каких областях будут дожди с грозами

Погода в Украине 11 июня будет дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 11 июня / фото: ventusky

Погода 11 июня

В Украине 11 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди и грозы в западных и юго-восточных областях. Ветер будет южный со скоростью 5-10 м/с.

видео дня

"Температура ночью 13-18°; днем 23-28°, на крайнем западе страны 18-23°", — говорится в сообщении.

В Украине будет +27

По данным meteoprog, 11 июня в Украине будет тепло. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха поднимется до +18...+27 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +15...+21 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 11 июня / фото: meteoprog

Погода 11 июня в Киеве

В Киеве 11 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет южный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 13-18°, днем 23-28°; в Киеве ночью 16-18°, днем 26-28°", — сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 11 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что в четверг, 11 июня, в западных областях Украины будет нестабильная погода. Пройдут грозовые дожди, днем местами сильные ливни, град и шквалы, 17–22 м/с.

Ранее стало известно, что сегодня, 9 июня, на большей части территории Украины ожидаются осадки в виде дождей. Только в западных областях вероятность осадков значительно меньше.

Накануне стало известно, что в ближайшие дни погода в Украине по-прежнему будет нестабильной, с колебаниями атмосферного давления, временами с духотой при высокой влажности.

Другие новости:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред