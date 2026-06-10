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Магнитная буря накрывает второй раз за неделю: когда может начаться шторм G1

Анна Косик
10 июня 2026, 12:53
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Учёные назвали дату, когда может разразиться новый шторм.
Магнитная буря накрывает второй раз за неделю: когда может начаться шторм G1
Прогноз магнитной бури / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Когда магнитное поле будет спокойным
  • Когда может начаться новый шторм G1

На этой неделе Землю уже атаковала магнитная буря. Сегодня, 10 июня, ситуация нормализовалась, однако ненадолго. Об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы.

9-10 июня заканчивается геомагнитный шторм уровня G1 и до 11 июня геомагнитные условия останутся преимущественно спокойными. Однако уже 12 июня есть вероятность нового шторма.

видео дня
магнитная буря 10 июня
Магнитная буря 10-12 июня / фото: скриншот

По данным meteoagent, К-индекс сегодня составляет 3,7, что соответствует зеленому уровню, то есть низким магнитным колебаниям. Резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, нормальный. Солнечная вспышка соответствует желтому уровню C2.

магнитная буря 10 июня
Магнитная буря 10 июня / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба

Британская геологическая служба — исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединенного Королевства и его континентального шельфа путем систематических съемок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

Влияние магнитных бурь на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца.

Среди распространенных симптомов также:

  • слабость
  • сонливость
  • боль в спине и суставах
  • повышенное давление
  • обострение хронических заболеваний
магнитная буря, влияние магнитной бури
Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Что делать во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие, а именно:

  • Ограничить употребление жирной, острой и мучной пищи;
  • Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;
  • Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;
  • Чаще бывать на свежем воздухе и больше ходить пешком;
  • Регулярно проветривать комнату.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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