Украину будет заливать дождями: синоптик предупредила о новой волне похолодания

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Украине 9 июня
- Стоит ли ожидать осадков
- Когда в Украину придет похолодание
Во вторник, 9 июня, на большей части территории Украины ожидаются дожди. Только в западных областях вероятность осадков значительно меньше. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине
По прогнозу синоптика, температура воздуха в течение дня на западе и востоке будет держаться на высоком уровне — от +25 до +29 градусов. На остальной территории прогнозируется +20…+24 градуса.
"В ближайшее время в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями, воздух будет очень теплым, на юге и востоке — жарким, временами душным из-за высокой влажности", — говорится в сообщении.
Погода в Киеве
В столице завтра временами будет дождливо из-за прохождения атмосферного фронта. Днем температура составит около +22…+23 градусов.
Когда ожидать похолодания
По прогнозу Натальи Диденко, в конце недели в большинстве областей Украины ожидается понижение температуры воздуха.
Какой будет погода в Украине на следующей неделе
Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что в ближайшие несколько дней погодные условия в Украине будут определять малоградиентное поле, а также размытые атмосферные фронты.
По его словам, воздушная масса ожидается нестабильной, поэтому в большинстве регионов время от времени будут проходить грозовые дожди, преимущественно в дневные часы.
"Ветер будет переменного направления, слабый, однако во время гроз возможны кратковременные шквалы", - отметил он.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, погода в Украине в понедельник, 8 июня, будет дождливой, сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, дожди могут сопровождаться грозами, а при грозах возможны шквалы и кратковременные сильные ливни.
Синоптик Игорь Кибальчич ранее говорил, что погода в Украине в ближайшие дни будет теплой, а местами даже жаркой. Но в западных и северных областях будет прохладнее.
В то же время синоптики говорили, что в Одессе и по области в июне будет немного прохладнее, чем в центральных и восточных регионах страны.
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О персонаже: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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