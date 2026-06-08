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Украину будет заливать дождями: синоптик предупредила о новой волне похолодания

Инна Ковенько
8 июня 2026, 13:51
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Во вторник в большинстве регионов Украины пройдут дожди, исключением станут лишь западные области.
Погода в Украине на 9 июня
Погода в Украине на 9 июня / Фото: РБК-Украина

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Украине 9 июня
  • Стоит ли ожидать осадков
  • Когда в Украину придет похолодание

Во вторник, 9 июня, на большей части территории Украины ожидаются дожди. Только в западных областях вероятность осадков значительно меньше. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине

По прогнозу синоптика, температура воздуха в течение дня на западе и востоке будет держаться на высоком уровне — от +25 до +29 градусов. На остальной территории прогнозируется +20…+24 градуса.

видео дня

"В ближайшее время в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями, воздух будет очень теплым, на юге и востоке — жарким, временами душным из-за высокой влажности", — говорится в сообщении.

Погода в Киеве

В столице завтра временами будет дождливо из-за прохождения атмосферного фронта. Днем температура составит около +22…+23 градусов.

Когда ожидать похолодания

По прогнозу Натальи Диденко, в конце недели в большинстве областей Украины ожидается понижение температуры воздуха.

Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Какой будет погода в Украине на следующей неделе

Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что в ближайшие несколько дней погодные условия в Украине будут определять малоградиентное поле, а также размытые атмосферные фронты.

По его словам, воздушная масса ожидается нестабильной, поэтому в большинстве регионов время от времени будут проходить грозовые дожди, преимущественно в дневные часы.

"Ветер будет переменного направления, слабый, однако во время гроз возможны кратковременные шквалы", - отметил он.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине в понедельник, 8 июня, будет дождливой, сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, дожди могут сопровождаться грозами, а при грозах возможны шквалы и кратковременные сильные ливни.

Синоптик Игорь Кибальчич ранее говорил, что погода в Украине в ближайшие дни будет теплой, а местами даже жаркой. Но в западных и северных областях будет прохладнее.

В то же время синоптики говорили, что в Одессе и по области в июне будет немного прохладнее, чем в центральных и восточных регионах страны.

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О персонаже: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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