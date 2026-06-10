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Улитки исчезнут с огорода всего за одну ночь: что достаточно разложить на участке

Дарья Пшеничник
10 июня 2026, 15:08
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Обычно борьба с вредителями затрудняется тем, что моллюски вылезают, чтобы полакомиться урожаем, ночью, а днём редко появляются над землей.

Слизни и улитки
Эффективные народные методы борьбы со слизнями / Коллаж: Главред, фото: freepik, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня
  • Как быстро избавиться от слизней
  • Как в борьбе с вредителями может помочь обычное пиво

На огородах по всей Украине все чаще появляются рыжие испанские слизни — агрессивные вредители, способные уничтожить урожай за считанные дни. Они поедают любую зелень, но больше всего страдают салат и капуста.
Из-за ночного образа жизни и активности во время дождей огородники часто даже не видят, как именно моллюски уничтожают грядки. Об этом пишет УНИАН.

Как работает ловушка, собирающая слизней за одну ночь

Соль, которую некоторые до сих пор используют, вредит почве и не дает стабильного результата. Вместо этого эффективным способом считается пивная ловушка. Слизни реагируют на запах дрожжей и массово собираются возле емкости, закопанной вровень с землей.

Если налить внутрь темное нефильтрованное пиво и оставить несколько сантиметров до края, моллюски заползут в емкость и утонут в жидкости уже в первую ночь.

Как создать барьер, который улитки не смогут преодолеть

Чтобы не трогать вредителей, огородники делают вокруг грядок сплошную полосу из материалов с шероховатой структурой. Зола, табачная пыль, гравий или песок травмируют нежную кожу моллюсков, поэтому они избегают таких участков и не пересекают защитную полосу.

Какие средства способны уничтожить слизней

Перечисленные методы отпугивают или отлавливают вредителей, но не убивают их. Для радикальной борьбы применяют народные и химические средства. Раствор нашатырного спирта действует только при прямом попадании: аммиак вызывает химический ожог, смертельный для моллюска. Концентрация — столовая ложка нашатыря на литр воды.

Для более длительного эффекта используют специальные гранулы, которые рассыпают между грядками. При контакте с ними слизень погибает. Такие препараты продаются в агромагазинах, а работать с ними нужно только в перчатках, после чего тщательно мыть руки.

Смотрите видео о том, как избавиться от слизней и улиток:

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Об источнике: УНИАН

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