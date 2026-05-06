Кроты не переносят этот запах и сами сбегут с участка: что следует зарыть на грядках

Из-за сильного запаха животные покидают норы и уходят с территории уже через короткое время.

https://glavred.info/lifehack/kroty-ne-perenosyat-etot-zapah-i-sami-sbegut-s-uchastka-chto-sleduet-zaryt-na-gryadkah-10762547.html Ссылка скопирована

Как избавиться от крота на участке / Коллаж: Главред, скриншоты

Вы узнаете:

Как быстро избавиться от кротов на участке

Что советуют закопать на грядке огородникам

На огородах снова активизировались кроты, и опытные садоводы напоминают о простом натуральном средстве, способном быстро отпугнуть нежелательных "копателей". Речь идет о древесном дегте — густой смолистой субстанции с резким дымным ароматом, который животные не переносят. Из-за слишком сильного запаха кроты покидают свои ходы уже через несколько часов, пишет Kobieta.

видео дня

Специалисты объясняют, что обоняние у этих животных чрезвычайно чувствительное, ведь под землей они ориентируются именно по запахам. Когда в туннелях появляется посторонний резкий аромат, кроты теряют чувство безопасности и меняют место обитания. Чаще всего огородники используют березовый деготь — он имеет особенно насыщенный запах горелого дерева и смолы.

Чтобы прогнать кротов, достаточно смочить дегтем кусочки ткани, губки или ватные тампоны и заложить их в активные норы. Сверху отверстие слегка присыпают землей, чтобы запах дольше держался внутри. Другой популярный способ — пропитать дегтем деревянные колья и расставить их по периметру грядок или возле плодовых деревьев, создавая естественный ароматный барьер.

Работать с дегтем рекомендуют только в перчатках: вещество очень липкое, а запах может держаться на коже несколько дней. Для устойчивого результата процедуру повторяют раз в несколько недель, особенно после дождей, которые вымывают аромат из почвы.

Есть и альтернативный натуральный метод. Огородники часто используют уксусный раствор: один стакан уксуса смешивают с тремя стаканами воды и опрыскивают им кротовые норы или заливают в ходы. Резкий запах также раздражает животных и заставляет их покидать участок без применения токсичной химии.

Как гуманно прогнать кротов с участка / Инфографика: Главред

Интересное по теме:

О ресурсе: Kobieta.wp.pl Wirtualna Polska Holding Kobieta.wp.pl — это польский лайфстайл-портал для женской аудитории, входящий в медиагруппу Wirtualna Polska, одного из крупнейших интернет-холдингов Польши. По данным Mediapanel, в 2024 году Kobieta.wp.pl был самым посещаемым женским тематическим сайтом в Польше — более 8 млн пользователей в месяц. Издание публикует материалы на темы здоровья, красоты, кулинарии, психологии, отношений, садоводства, а также бытовые лайфхаки, новости о знаменитостях и трендах. Редакционная политика: позиционируют себя как медиа о "smart lifestyle", саморазвитии и повседневной жизни женщин.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред