Кроты не переносят этот запах и сами сбегут с участка: что следует зарыть на грядках

На огородах снова активизировались кроты, и опытные садоводы напоминают о простом натуральном средстве, способном быстро отпугнуть нежелательных "копателей". Речь идет о древесном дегте — густой смолистой субстанции с резким дымным ароматом, который животные не переносят. Из-за слишком сильного запаха кроты покидают свои ходы уже через несколько часов, пишет Kobieta.
Специалисты объясняют, что обоняние у этих животных чрезвычайно чувствительное, ведь под землей они ориентируются именно по запахам. Когда в туннелях появляется посторонний резкий аромат, кроты теряют чувство безопасности и меняют место обитания. Чаще всего огородники используют березовый деготь — он имеет особенно насыщенный запах горелого дерева и смолы.
Чтобы прогнать кротов, достаточно смочить дегтем кусочки ткани, губки или ватные тампоны и заложить их в активные норы. Сверху отверстие слегка присыпают землей, чтобы запах дольше держался внутри. Другой популярный способ — пропитать дегтем деревянные колья и расставить их по периметру грядок или возле плодовых деревьев, создавая естественный ароматный барьер.
Работать с дегтем рекомендуют только в перчатках: вещество очень липкое, а запах может держаться на коже несколько дней. Для устойчивого результата процедуру повторяют раз в несколько недель, особенно после дождей, которые вымывают аромат из почвы.
Есть и альтернативный натуральный метод. Огородники часто используют уксусный раствор: один стакан уксуса смешивают с тремя стаканами воды и опрыскивают им кротовые норы или заливают в ходы. Резкий запах также раздражает животных и заставляет их покидать участок без применения токсичной химии.
