Надоели осы во дворе - простой способ отпугнуть их навсегда

Осы избегают мест, где присутствуют другие осиные колонии.

Как сделать искусственное осиное гнездо / Фото pixabay.com

Вы узнаете:

Почему искусственное осиное гнездо эффективно

Как сделать искусственное осиное гнездо

Хотя летний сезон полон приятных моментов, таких как барбекю и отдых у бассейна, он также имеет существенный недостаток: осы. Об этом пишет The spruce.

Летом осы наиболее активны и строят гнезда, что может привести к появлению сотен ос на вашем заднем дворе. Но знаете ли вы, что есть один простой способ мгновенно отпугнуть ос?

Почему искусственное осиное гнездо эффективно

Осы - территориальные вредители и избегают мест, где присутствуют другие осиные колонии. Создание искусственного осиного гнезда создает приманку и отпугивает их от поселения в этом районе. Это работает как по волшебству, и они исчезнут с вашего пути в мгновение ока.

Кроме того, этот способ довольно экономичен, и вам больше не придется тратить много денег на дорогостоящий спрей от ос. Наконец, этот трюк поможет снизить вероятность укуса, поскольку после завершения работы вам не придётся ничего делать руками.

Как сделать искусственное осиное гнездо

Создание искусственного осиного гнезда своими руками - это недорогой способ отпугнуть ос от вашего дома и террасы. Это также забавный антиосиный проект, который можно сделать с членом семьи, если он увлекается рукоделием.

Вам понадобятся ножницы, бечёвка, скотч и бумажный пакет.

Сначала возьмите бумажный пакет и полностью разверните его, чтобы он стал плоским.

Затем разрежьте пакет на большой прямоугольник нужного вам размера.

Как только вы получите желаемый размер, скомкайте его в шар. Это придаст ему текстуру, похожую на осиное гнездо.

Когда вы придадите форму, закрепите шар скотчем.

Прикрепите веревку к гнезду, используя остатки скотча, и повесьте его на крыльце или в любом другом месте, где вы хотите отпугнуть ос.

Другие советы по предотвращению появления ос

Вот еще несколько советов по избавлению от этих надоедливых вредителей.

Во-первых, уборка сада поможет предотвратить нападение ос на других насекомых. Если вы позволите овощам и фруктам начать гнить, это увеличит количество насекомых в этом районе, которые привлекут ос.

Еще один экономичный способ предотвратить появление ос - использовать мыльный раствор для опрыскивания осиных гнезд вокруг вашего дома.

Конечно, вы также можете использовать профессиональный спрей от ос из местного магазина, но прежде чем приступать к опрыскиванию осиных гнезд, обязательно наденьте защитную одежду и очки, чтобы случайно не обрызгать себя.

Об источнике: The Spruce The Spruce — это популярный американский онлайн-ресурс о доме и образе жизни, который предлагает практичные советы и вдохновение для улучшения вашего жилья, сада и бытовых задач. На сайте публикуются статьи и инструкции по декору, ремонту, садоводству, уборке и другим аспектам домашнего уюта, которые создаются экспертами и практикующими специалистами. The Spruce Сайт входит в число ведущих ресурсов в категории "Дом и сад" и ежедневно помогает миллионам читателей находить полезную информацию для повседневной жизни, ремонта, дизайна и ухода за домом.

