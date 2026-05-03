Погода преподнесёт сюрприз: жителей Киев предупредили о переменах

Алексей Тесля
3 мая 2026, 23:58
В Киеве 4 мая самая высокая температура днем была 30,1 в 2018 г., самая низкая ночью -0,6 в 1965 г.
Прогноз погоды для Киева и области / Фото: freepik.com

Главное:

  • В Киеве 4 мая тоже сухо, температура ночью 6-8° тепла, днем 23-25°
  • 5 мая в столице без осадков, температура ночью 10-12° тепла, днем 23-25°

В Украине по прогнозу синоптиков в понедельник, 4 мая, без осадков, лишь на юго-востоке страны днем дождь, ветер переменных направлений.

Как сообщает Укргидрометцентр, в Киеве 4 мая тоже сухо. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 23-25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 4 мая самая высокая температура днем была 30,1 в 2018 г., самая низкая ночью -0,6 в 1965 г.

Прогноз погоды на 5 мая

Во вторник, 5 мая, без осадков, лишь на юго-востоке страны небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 20-25°, на юге и востоке страны 14-19°.

В Киеве 5 мая без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью 10-12° тепла, днем 23-25°.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

