Всю ночь РФ содрогалась от взрывов: есть прилеты, останавливали аэропорты - детали

Кратко:
- РФ всю ночь атаковали неизвестные дроны
- Под ударом оказалась Ленинградская область РФ
- Из-за атак дронов приостановили работу ряд аэропортов
В ночь на 3 мая неизвестные дроны массированно атаковали Ленинградскую область РФ. Под ударом могли оказаться объекты портовой инфраструктуры. Об этом сообщают местные паблики и мониторинговые каналы.
В разных районах Ленинградской области раздавались взрывы, жители сообщали о звуках пролетов дронов и работе противовоздушной обороны.
Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил о якобы 59 уничтоженных дронах.
На этом фоне временно приостановил работу петербургский аэропорт Пулково. По данным Росавиации, он не принимает и не отправляет рейсы. Такая же ситуация и в "Шереметьево" и "Внуково".
В Ленинградской области режим опасности атаки БПЛА ввели около 23:00 по московскому времени. Это один из крупнейших заявленных российскими властями налетов на регион за последнее время.
Удары вглубь РФ — последние новости
Главред ранее писал, что в ночь на 1 мая силы Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с подразделениями ГУР и СБС провели четвертую результативную атаку по инфраструктуре морского порта Туапсе и местному нефтеперерабатывающему заводу.
Напомним, с начала 2026 года потери России от украинских "дальнобойных санкций" против нефтяной промышленности и переработки составили не менее $7 млрд. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что Украина провела уникальную спецоперацию в тылу России, поразив стратегически важные объекты врага на четырех аэродромах — "Белая", "Дягилево", "Оленя" и "Иваново".
Об источнике: Supernova+
Telegram-канал Supernova+ — это канал с аудиторией более 230 тысяч подписчиков.
Публикует новости, видео и сообщения на военную тематику, часто — оперативную информацию о взрывах, ударах, передвижении техники и ситуации на фронте.
Контент подается в формате коротких сообщений, видео с мест событий и пользовательских материалов (есть возможность анонимных отправок).
Канал относится к так называемым мониторинговым/милитарным пабликам — публикует непроверенные или предварительные данные. Информация часто появляется раньше официальных источников.
