Всю ночь РФ содрогалась от взрывов: есть прилеты, останавливали аэропорты - детали

Инна Ковенько
3 мая 2026, 07:36обновлено 3 мая, 08:16
Из-за атак дронов приостановили работу московские аэропорты Шереметьево и Внуково, а также петербургский Пулково.
Массированная атака на Ленинградскую область РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Supernova+.

Кратко:

  • РФ всю ночь атаковали неизвестные дроны
  • Под ударом оказалась Ленинградская область РФ
  • Из-за атак дронов приостановили работу ряд аэропортов

В ночь на 3 мая неизвестные дроны массированно атаковали Ленинградскую область РФ. Под ударом могли оказаться объекты портовой инфраструктуры. Об этом сообщают местные паблики и мониторинговые каналы.

В разных районах Ленинградской области раздавались взрывы, жители сообщали о звуках пролетов дронов и работе противовоздушной обороны.

Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил о якобы 59 уничтоженных дронах.

На этом фоне временно приостановил работу петербургский аэропорт Пулково. По данным Росавиации, он не принимает и не отправляет рейсы. Такая же ситуация и в "Шереметьево" и "Внуково".

В Ленинградской области режим опасности атаки БПЛА ввели около 23:00 по московскому времени. Это один из крупнейших заявленных российскими властями налетов на регион за последнее время.

Дрон
Дрон "Лютый" - основные характеристики / Инфографика: Главред

Удары вглубь РФ — последние новости

Главред ранее писал, что в ночь на 1 мая силы Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с подразделениями ГУР и СБС провели четвертую результативную атаку по инфраструктуре морского порта Туапсе и местному нефтеперерабатывающему заводу.

Напомним, с начала 2026 года потери России от украинских "дальнобойных санкций" против нефтяной промышленности и переработки составили не менее $7 млрд. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Украина провела уникальную спецоперацию в тылу России, поразив стратегически важные объекты врага на четырех аэродромах — "Белая", "Дягилево", "Оленя" и "Иваново".

Об источнике: Supernova+

Telegram-канал Supernova+ — это канал с аудиторией более 230 тысяч подписчиков.

Публикует новости, видео и сообщения на военную тематику, часто — оперативную информацию о взрывах, ударах, передвижении техники и ситуации на фронте.

Контент подается в формате коротких сообщений, видео с мест событий и пользовательских материалов (есть возможность анонимных отправок).

Канал относится к так называемым мониторинговым/милитарным пабликам — публикует непроверенные или предварительные данные. Информация часто появляется раньше официальных источников.

