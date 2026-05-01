Беспилотники пролетели 1700 км: россияне потеряли сразу несколько самолетов

Что известно:
- Украинские беспилотники атаковали российские самолеты Су-57 и Су-34
- Украинские дроны пролетели 1700 км
Украинские военные нанесли удар по российским самолетам Су-57 и Су-34. Это официально подтвердил Генеральный штаб ВСУ.
Силы беспилотных систем ВСУ поразили несколько истребителей Су-57 и истребителей-бомбардировщиков Су-34 25 апреля этого года. Они были атакованы на аэродроме Шагол в Челябинской области РФ.
"Степень повреждений уточняется. Цели находились на расстоянии около 1700 км от государственной границы Украины!" — говорится в сообщении.
Это снизит возможности оккупантов наносить удары по гражданским объектам на территории Украины.
В Telegram-канале Exilenova показали визуальное подтверждение с последствиями ударов по самолетам Су-57 и Су-34 на аэродроме Шагол в Челябинской области.
"1700 километров, господа. Чудо украинской инженерии. Очевидно, что на такое расстояние никто не станет тащить 100 кг боевой нагрузки. Самолеты повреждены, этого достаточно, чтобы вывести их из эксплуатации", - говорится в сообщении.
Уничтожение самолетов РФ - все подробности
На военном аэродроме под Липецком в России произошёл пожар, который привёл к уничтожению двух истребителей — Су-30 и Су-27. По информации ГУР, к инциденту причастны активисты движения сопротивления, действующие внутри России. После двух недель подготовки им удалось проникнуть на аэродром, обойти охрану и вывести самолёты из строя прямо в ангарах.
Как писал Главред, Украина провела уникальную спецоперацию в тылу России, поразив стратегически важные объекты врага на четырех аэродромах - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
Ранее сообщалось, что ВСУ сбили вражеский Су-34. Су-34 осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, с применением управляемых авиабомб
Также известно, что стоимость авиационной техники, пораженной во время спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери российской авиации в результате удара составляют 41 единицу.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Генштаб ВСУ - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
