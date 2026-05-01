"Табуны" Шахедов атаковали Украину: РФ подняла в воздух Ту-95

Российские ударные дроны зафиксированы округ Киева, а также в небе над другими областями.

РФ атакувала Україну Шахедами

Российские оккупанты запустили десятки ударных дронов типа "Шахед". Все они летят несколькими группами. Это подтверждают Воздушные силы ВСУ.

Во многих областях объявлена воздушная тревога. Много "Шахедов" зафиксированы вокруг Киева.

Воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Донецкой и Запорожской областях.

В каких областях объявлена воздушная тревога

Мониторы сообщают, что "Шахеды" летели сперва в направлении Киева, а потом сменили курс на западный. Часть дронов кружила в районе Белой Церкви и других населенных пунктов вокруг столицы.

РФ атаковала Украину Шахедами / фото: telegram/Ukrainian_Intelligence

В Киевской ОВА предупреждали людей об опасности и сообщали о том, что в регионе работают силы ПВО.

"Внимание! Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО ведут огонь по целям. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Позаботьтесь о своей безопасности. Соблюдайте информационное молчание — не снимайте и не публикуйте в сети действия наших защитников", - говорится в сообщении.

Позже стало известно о том, что группы "Шахедов" залетели в Николаевскую, Одесскую и Запорожскую области. Они летели в направлении областных центров, пишут мониторы.

Взлет российских бомбардировщиков

Мониторы зафиксировали взлет стратегической авиации РФ. Два Ту-95МС взлетели с аэродрома "Оленья" и отправились в направлении Саратовской области. Ту-160 взлетел из аэродрома "Украинка".

Вскоре стало известно, что Ту-160 совершил посадку на аэродроме "Енгельс-2" в Саратовской области. Предположительно, Ту-95МС летели с целью передислокации.

