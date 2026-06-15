Украина сделала ещё один шаг к ЕС: в Брюсселе объявили об историческом решении

ЕС официально начал переговоры по одному из ключевых направлений процесса вступления, назвав расширение стратегической инвестицией в будущее Европы.

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Вступление Украины в ЕС — в Брюсселе объявили об историческом решении / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

О чем идет речь в материале:

Все государства ЕС согласовали открытие первого кластера для Украины

Переговоры касаются вопросов верховенства права и судебной системы

Еврокомиссия назвала этот шаг крупнейшим достижением для Киева на пути к членству в ЕС

Европейский Союз официально начал новый этап на пути Украины и Молдовы к членству. Все государства-члены ЕС согласовали открытие первого переговорного кластера, который считается ключевым для дальнейшего продвижения стран-кандидатов в процессе евроинтеграции. Об этом сообщила Европейская комиссия.

В Брюсселе назвали начало переговоров важным событием не только для стран-кандидатов, но и для самого Евросоюза. В центре внимания оказались вопросы верховенства права, демократических стандартов и функционирования государственных институтов.

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"Сегодня мы начинаем переговоры по основам процесса вступления, включая справедливость, свободу и основные права", — говорится в сообщении Еврокомиссии.

Европейские чиновники также подчеркнули стратегическое значение политики расширения в нынешних условиях.

"Расширение — это наш стратегический выбор, наша лучшая инвестиция в общее будущее мира, безопасности и процветания", — отметили в Еврокомиссии.

Европейская комиссия / Инфографика: Главред

Открытый кластер "Основы" охватывает пять переговорных разделов. Речь идет о судебной системе и основополагающих правах, правосудии, свободе и безопасности, финансовом контроле, государственных закупках и статистике. Именно этот блок считается базовым для оценки готовности государств к членству в ЕС.

В то же время в Еврокомиссии уже рассчитывают на дальнейшее ускорение переговорного процесса. По словам еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, следующие решения могут быть приняты в ближайшее время при условии выполнения необходимых критериев.

"Если они выполняют свои обязательства, мы также должны их выполнить. Поэтому я надеюсь, что в июле мы откроем все пять остальных кластеров, и это также является хорошей новостью", — сказала Кос, слова которой цитирует Интерфакс Украина.

Чиновница подчеркнула, что нынешний шаг стал крупнейшим достижением для Киева и Кишинева с момента получения ими статуса кандидатов на вступление в Евросоюз.

"Мегадень для процесса расширения", — так охарактеризовала события понедельника Марта Кос.

Отдельно в ходе дискуссий в Люксембурге стороны подняли вопрос о возможном усовершенствовании механизма расширения ЕС. В Брюсселе признают, что современные вызовы требуют обсуждения новых подходов к интеграции государств-кандидатов.

"Наконец-то у нас проходит дискуссия, которую я так долго хотела провести, в том числе вместе с государствами-членами, а именно: если процесс расширения для некоторых из них не соответствует современным условиям, то какую методологию мы могли бы применить? Нам нужна эта дискуссия", — подчеркнула Кос.

В то же время еврокомиссар подчеркнула, что альтернативных форматов участия в Евросоюзе не существует, а конечной целью остается полноправное присоединение к объединению.

"Нет ни получленства, ни четвертьчленства, а есть только полное членство", — заявила Марта Кос.

По ее словам, сейчас в центре обсуждений находятся принцип заслуг и возможности постепенной интеграции кандидатов в отдельные политики и механизмы Евросоюза еще до завершения всех переговоров.

"И именно это мы сейчас рассматриваем — как улучшить эту часть процесса вступления", — подытожила еврокомиссар.

Какие страны становились членами ЕС и когда / Инфографика: Главред

Каково главное препятствие для вступления Украины в ЕС — комментарий нардепа

Народный депутат и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Вадим Галайчук в комментарии Главреду отметил, что главным препятствием на пути вступления Украины в ЕС остается принцип единогласия при принятии решений. По его словам, эту проблему признают как Украина и другие страны-кандидаты, так и сами институты Евросоюза.

Политик подчеркнул, что сложность заключается в том, что для отмены требования единогласного голосования также необходима единогласная поддержка всех государств-членов. В то же время пока среди стран ЕС нет достаточной политической воли для внесения таких фундаментальных изменений в учредительные договоры Союза.

Галайчук также сообщил, что сейчас активно обсуждаются более практические аспекты реформы процедуры расширения ЕС. В частности, речь идет о возможных изменениях в методологии вступления новых государств, которая сейчас предусматривает полное выполнение всех требований перед приобретением членства.

"По нашему мнению, а также по мнению экспертного сообщества в ЕС, это не совсем справедливо и неэффективно. Такая методология уже создала проблемы для балканских стран и даже получила название "балканская ловушка", когда некоторые страны по 12–13 лет ведут переговоры и не смогли особо в них продвинуться", – подытожил он.

Позиция Венгрии относительно вступления Украины в ЕС – последние новости по теме

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр начал технические переговоры с Украиной о гарантиях прав венгерской общины в Закарпатье, что является ключевым условием для продолжения евроинтеграции. Он подчеркнул, что вопрос языковых, образовательных и культурных прав венгров должен быть быстро урегулирован. Это стало одной из главных тем перед заседанием правительства Венгрии и беседой с президентом Европейского совета Антониу Коштой.

Согласно заявлению Мадяра, предоставление особых прав закарпатским венграм является обязательным условием для открытия первого переговорного кластера с ЕС. Премьер добавил, что уже начались технические консультации и этот шаг должен стать сигналом готовности Украины соблюдать европейские стандарты в отношении национальных меньшинств перед стартом переговоров.

Как ранее сообщал Главред, Венгрия сняла вето на вступление Украины в ЕС после достижения соглашения о расширении прав венгерского меньшинства. Это стало возможным после 17 месяцев блокировки, которые были следствием позиции предыдущей власти Будапешта. Новый премьер Мадьяр подтвердил курс на улучшение отношений и поддержку евроинтеграционных процессов Украины.

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О персоне: Вадим Галайчук Вадим Галайчук — народный депутат Украины IX созыва, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз. Занимается вопросами адаптации украинского законодательства к нормам ЕС и сопровождением евроинтеграционных законопроектов. Также является председателем украинской части Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС, который является площадкой для межпарламентского сотрудничества Украины и Евросоюза.

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