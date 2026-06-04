Венгрия сняла вето на вступление Украины в ЕС после одной уступки Киева - FT

Прорыв стал возможен после заключения соглашения между Киевом и Будапештом.

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Венгрия больше не препятствует вступлению Украины в ЕС / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/peter.magyar.102, ua.depositphotos.com

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Венгрия сняла вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС после 17 месяцев

Старт переговоров также готовят для Молдовы

Решение связано с соглашением о правах венгерского меньшинства в Украине

Венгрия согласилась разблокировать процесс переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз после 17 месяцев блокировки. Решение стало возможным после соглашения между Украиной и Венгрией о правах венгерской общины. Об этом сообщило издание Financial Times.

Прорыв в отношениях между двумя странами произошел после заключения исторического соглашения между правительствами Украины и Венгрии. Документ предусматривает расширение языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерской общины в Украине, что было одним из ключевых требований Будапешта на протяжении последних лет.

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Накануне послы стран-членов ЕС на встрече в Брюсселе дали старт процессу открытия первого переговорного блока по вступлению Украины и Молдовы в Европейский Союз. В Евросоюзе рассчитывают завершить подготовку к 15 июня.

Представитель председательствующего Кипра в Совете ЕС назвал это решение "важной вехой" на пути европейской интеграции двух государств.

"Мы так долго ждали, а теперь история разворачивается как на американских горках", - цитирует Financial Times одного из европейских дипломатов, принимавшего участие в переговорах.

Почему Венгрия блокировала переговоры

В январе 2025 года Европейская комиссия рекомендовала начать официальные переговоры с Украиной и Молдовой по адаптации их законодательства к стандартам ЕС. Однако тогдашний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал этот процесс, что фактически заморозило дальнейшее продвижение обеих стран на пути к членству.

В течение последних 17 месяцев Будапешт оставался главным препятствием для открытия переговоров, ссылаясь на вопросы защиты прав венгерского меньшинства в Украине.

Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Что изменилось после смены власти в Будапеште

Ситуация кардинально изменилась после прихода к власти нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Именно его правительство приняло решение о разблокировании переговорного процесса.

Петер Мадьяр / Инфографика: Главред

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что соглашение удалось достичь после нескольких недель интенсивных консультаций между венгерскими и украинскими экспертами. К переговорам также были привлечены политические организации и церковные структуры венгерской общины Закарпатья.

По словам главы венгерского правительства, украинская сторона взяла на себя обязательство в ближайшее время внести в национальное законодательство согласованные изменения. Кроме того, реализация этих шагов должна быть включена в официальный план действий Украины на пути к членству в Европейском Союзе.

"Благодаря этому наши закарпатские соотечественники будут иметь гораздо более широкие образовательные, культурные, языковые и политические права, чем раньше", - подчеркнул Мадьяр.

Каково главное препятствие на пути вступления в ЕС — мнение эксперта

Народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в ЕС Вадим Галайчук прокомментировал риски возможного блокирования процесса ускоренного вступления Украины в Евросоюз со стороны отдельных государств в будущем. По его словам, ключевой проблемой остается принцип единогласия при принятии решений в ЕС.

Как отметил политик в интервью Главреду, даже для его отмены нужна единодушная поддержка стран-членов, а политической воли для таких изменений пока нет. В то же время в ЕС уже обсуждают возможные технические изменения в переговорных процедурах и методологии расширения.

"По нашему мнению, а также по мнению экспертного сообщества в ЕС, это не совсем справедливо и неэффективно. Такая методология уже создала проблемы для балканских стран и даже получила название "балканская ловушка", когда некоторые страны по 12–13 лет ведут переговоры и не смогли особо в них продвинуться", - отметил он.

Галайчук подчеркнул, что у Украины нет времени на затяжные процессы, поэтому нужны более гибкие подходы. Одним из таких примеров он назвал механизм frontloading - обмен переговорными позициями еще до официального старта переговоров, который не требовал единогласного голосования.

Венгрия начала переговоры с Украиной - что известно

Как сообщал Главред, 18 мая премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о начале технических переговоров с Украиной о предоставлении правовых гарантий венгерской общине в Закарпатье. По его словам, стороны работают над обеспечением языковых, образовательных и культурных прав венгерского меньшинства, что является одним из ключевых условий поддержки Будапештом евроинтеграции Украины.

20 мая стало известно, что Венгрия уже передала соответствующие сигналы Киеву, а стороны начали технические консультации по языковым, культурным и другим правам закарпатских венгров.

Politico со ссылкой на четырех дипломатов впоследствии сообщило, что Венгрия больше не планирует блокировать продвижение Украины к членству в ЕС. По данным издания, послы стран Евросоюза могут до конца недели согласовать открытие первого переговорного кластера для Украины и Молдовы, а окончательное решение предварительно рассмотрят 15 июня в Люксембурге.

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Об источнике: Financial Times Financial Times — британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и одобрение, пишет Википедия.

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