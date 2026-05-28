В ЕС обозначили "красные линии": что будут требовать от РФ на переговорах

Руслана Заклинская
28 мая 2026, 19:58
Кая Каллас представила предварительный перечень условий ЕС для возможных мирных переговоров с Россией по Украине.
Каллас озвучила условия ЕС для будущих переговоров с РФ

Верховный представитель ЕС Кая Каллас представила предварительный перечень условий, которые ЕС может выдвинуть России в случае будущих переговоров о мире в Украине. Об этом она заявила 27 мая во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Лимасоле, пишет Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы обсудили наши собственные основные европейские интересы в области безопасности в отношении России. Мы провели действительно основательные дискуссии о том, каких уступок Европа должна требовать от Москвы и каковы наши красные линии. И одно совершенно ясно: Европа никогда не будет нейтральным посредником между Россией и Украиной, потому что мы на стороне Украины и защищаем наши собственные основные интересы безопасности", - заявила она.

Среди ключевых требований, которые обсуждались, она назвала безусловное прекращение огня как обязательное предварительное условие мирных переговоров. Также Россия, по позиции ЕС, должна прекратить диверсии, кибератаки, вмешательство в выборы и нарушение воздушного пространства европейских стран.

"Ограничения украинских вооруженных сил во время перевооружения России будут непосредственно угрожать европейской безопасности. Если есть ограничения для украинской армии, то должны быть ограничения и для российской. Не может быть никакого юридического признания оккупированной украинской территории, а также должна быть подотчетность, и это очень важно", - подчеркнула Каллас.

Она подчеркнула необходимость привлечения России к ответственности, сотрудничества с международными расследованиями и компенсации нанесенного Украине ущерба. По ее словам, любое мирное соглашение должно полностью гарантировать суверенитет и независимость Украины, а также ее право самостоятельно определять союзы в сфере безопасности.

"И, конечно, существуют более широкие проблемы безопасности, когда мы рассматриваем присутствие российских войск в таких странах, как Грузия и Молдова. Очевидно, что в интересах Европы, чтобы эти силы больше не были там размещены. Конечно, есть и другие вопросы. Это был длинный документ, но позвольте мне на этом остановиться", - добавила верховный представитель ЕС.

санкции
Санкции / Инфографика: Главред

Кроме того, министры ЕС обсудили усиление санкционного давления на Россию и использование экономических рычагов влияния через торговлю, инвестиции и доступ к европейским рынкам. Каллас также заявила, что Россия демонстрирует отсутствие реальной заинтересованности в мире, а последние удары по Киеву лишь подтверждают эту позицию.

"Прямая угроза Москвы убить иностранных дипломатов в Киеве является публичным объявлением о военном преступлении", - заявила она.

Действительно ли Россия заходит в тупик на фронте - мнение эксперта

Военный обозреватель Александр Коваленко рассказал Главреду, что в войне России против Украины формируется тенденция, которая играет в пользу Киева, однако о окончательном переломе говорить еще рано. По его словам, российская армия постепенно теряет наступательный потенциал.

Эксперт отмечает, что в 2025-2026 годах российские атаки фактически сводятся к локальным боям с большими потерями, а общий темп наступления почти исчез. Из-за этого РФ все чаще заходит в тупик и может быть вынуждена перейти к обороне.

В то же время Украина, по его словам, наращивает ударные возможности, что создает предпосылки для дальнейшего изменения ситуации на фронте.

"В условиях kill-зон и динамичной высокотехнологичной войны человеческий ресурс не способен разрушить оборону или прорвать kill-зону без огромных потерь. Поэтому Россия заходит в тупик", - подчеркнул обозреватель.

Условия завершения войны - новости по теме

Как сообщал Главред, Россия заявила о своих условиях для возможных мирных переговоров с Украиной, повторив традиционные тезисы Кремля. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что перед любым соглашением необходимо "устранить причины конфликта", в частности стремление Украины в НАТО и якобы угрозы со стороны Киева.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что существуют реальные сценарии прекращения активных боевых действий, однако они зависят от ситуации на фронте и действий Сил обороны Украины. По словам главы ЦПД Андрея Коваленко, значительные потери российской армии, проблемы с логистикой и постоянные удары по ее критической инфраструктуре могут заставить РФ перейти от активной фазы войны.

Кроме того, экс-командующий армией США в Европе Бен Годжес заявил, что оккупированный Крым является ключевой точкой войны России против Украины. Контроль над полуостровом, по его словам, может определить ее исход.

О личности: Кая Каллас

Кая Каллас — эстонская и европейская политическая деятельница, бывший премьер-министр Эстонии с 26 января 2021 по 22 июля 2024 года. С 1 декабря 2024 года — Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, пишет Википедия.

