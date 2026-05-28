Цвет, о котором молчат все модницы: дизайнер назвал главный оттенок лета-2026

Популярный дизайнер Андре Тан назвал самый редкий и яркий цвет этого лето. И это не бирюза.

Андре Тан назвал главный цвет лета 2026

Украинский дизайнер Андре Тан, который недавно назвал акценты в образе, которые заставят мужчин оборачиваться вам в след, объявил главный цвет 2026 года.

Об этом он написал на своей странице в своем Instagram.

"Цвет лета 2026, о котором все молчат. В этой части показываю, как носить этот розовый без перебора и делать образ стильным и современным! Смотрите и берите на заметку", - советует украинский модельер.

По его словам, многие этим летом говорят о бирюзовом и цвете Тиффани, однако главный цвета лета 2026 - фуксия!

"Этот цвет будут носить все модницы. И это не barbie pink, как это было в 2023 году", - говорит дизайнер.

По его словам, цвет отлично сочетается с синим и темно-синим денимом, а также с бирюзовым цветом. С черным выглядит вообще шикарно, отмечает дизайнер.

По его словам, если страшно начинать с одежды такого яркого цвета, то стоит подумать о ярких аксессуарах - обуви или сумок.

О персоне: Андре Тан Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

