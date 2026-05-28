Доллар и евро резко пошли в пике: новый курс валют на 29 мая

Мария Николишин
28 мая 2026, 16:07обновлено 28 мая, 17:18
Гривне удалось укрепить позиции по отношению к иностранным валютам.
Актуальный курс валют в Украине на 29 мая / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Каким будет курс валют в пятницу
  • Какая валюта подешевела больше всего

На пятницу, 29 мая, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. После рекордного подорожания доллар начал дешеветь. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара

Завтра курс доллара к гривне будет на уровне 44,26 грн/долл., что на 3 копейки меньше, чем в четверг (44,29 грн/долл.). Получается, что гривня укрепила свои позиции по отношению к американской валюте.

Курс евро

Тренд на падение стоимости коснулся и евро. Официальный курс европейской валюты на 29 мая установлен на уровне 51,43 грн/евро. Украинская национальная валюта выросла сразу на 11 копеек.

Стоит добавить, что на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,26/44,29 грн/долл., а к евро — 51,46/51,48 грн/евро.

Курс злотого

Кроме того, польский злотый также подешевел. Курс этой валюты установлен на уровне 12,14 грн/злотый, что на 2 копейки меньше, чем 28 мая (12,16 грн/злотый).

Что будет с курсом валют до конца мая

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банк" Тарас Лесовой заявил, что до конца мая курс доллара в Украине останется относительно стабильным, а валютный рынок продолжит демонстрировать признаки равновесия.

По его прогнозу, до конца месяца курс доллара на межбанковском рынке будет находиться в пределах 43,8–44,35 гривни, а на наличном рынке — 43,75–44,5 гривни за доллар.

"Стабильный курс улучшает настроения граждан, дает бизнесу возможность планировать расходы и усиливает интерес к инвестициям в гривню", — подчеркнул банкир.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют — последние новости

Как сообщал Главред, экономист Олег Устенко прогнозирует, что курс доллара может вырасти до 46 гривен до конца года, несмотря на то, что сейчас курс остается довольно стабильным.

В то же время эксперт Тарас Лесовой прогнозирует стабильность на валютном рынке Украины в июне благодаря политике НБУ. По его словам, поддержка международных партнеров и контролируемая инфляция будут способствовать отсутствию резких колебаний.

Экономический эксперт и президент Международного института свободы Ярослав Романчук заявлял, что украинская валюта может ослабнуть до 55-60 гривен за доллар в соответствии с состоянием украинской экономики, но пока Нацбанк сдерживает девальвацию.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

