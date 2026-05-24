На радость украинцев: что будет с курсом доллара и евро до конца мая

Сергей Кущ
24 мая 2026, 13:22
По словам эксперта, май можно назвать месяцем "медленных движений" на валютном рынке.
Что будет с курсом доллара и евро до конца мая / Коллаж: Главред, фото: pexels

Ключевые факты:

  • До конца мая доллар останется относительно стабильным
  • Банкир не прогнозирует резких скачков курса
  • Евро будет стоить до 52 гривен

До конца мая курс доллара в Украине останется относительно стабильным, а валютный рынок продолжит демонстрировать признаки равновесия.

Об этом в комментарии УНИАН заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банк Тарас Лесовой.

По его словам, май можно назвать месяцем "медленных движений" на валютном рынке. Стабильность курса положительно влияет как на настроения украинцев, так и на бизнес-активность.

"Стабильный курс улучшает настроения граждан, дает бизнесу возможность планировать расходы и усиливает интерес к инвестициям в гривне", — отметил банкир.

Согласно прогнозу Лесового, до конца месяца курс доллара на межбанковском рынке будет находиться в пределах 43,8–44,35 гривни, а на наличном рынке — 43,75–44,5 гривни за доллар.

Таким образом, 100 долларов в Украине до 31 мая будут стоить примерно 4375–4450 гривень.

Эксперт также дал прогноз по европейской валюте. По его оценкам, курс евро на межбанке до конца весны составит 50,5–52,5 гривни, а на наличном рынке — 50,5–52 гривни за евро.

По словам банкира, на валютный рынок Украины сейчас влияют как внутренние экономические процессы, так и внешние факторы. При этом резких колебаний курса до конца мая не ожидается.

Курс доллара в Украине

О персоне: Тарас Лесовой

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами по курсу валют и изменениям ситуации на рынке.

