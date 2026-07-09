Трамп удивил НАТО своим решением по Украине: FT выяснило, что заставило его передумать

Президент США пообещал Киеву лицензию на производство зенитных ракет Patriot и заявил об усилении давления на Путина.

https://glavred.info/war/tramp-udivil-nato-svoim-resheniem-po-ukraine-ft-vyyasnilo-chto-zastavilo-ego-peredumat-10779350.html Ссылка скопирована

Переговоры Трампа и Зеленского в Анкаре - что изменило тон президента США / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский/Telegram (t.me/V_Zelenskiy_official)

О чём пишет Financial Times:

Саммит НАТО завершился смягчением позиции Трампа по отношению к Украине

Киеву разрешили производство ракет Patriot

В Вашингтоне обсуждают усиление давления на Россию

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине производить по лицензии американское оружие, в частности зенитные ракеты-перехватчики Patriot. Этот шаг стал самым ярким моментом саммита НАТО в Турции и резко контрастировал с предыдущей жесткой критикой Трампом Владимира Зеленского. Об этом сообщает Financial Times.

Для европейских лидеров альянса длинный перечень жалоб американского президента в адрес НАТО, озвученный на этой неделе в Анкаре, вряд ли стал неожиданностью. Неожиданными оказались именно теплые слова Трампа в адрес Украины, которые он произнес, сидя рядом с Зеленским.

видео дня

Один из дипломатов НАТО объяснил причину такого изменения настроения довольно прямо.

"Все относительно просто. Трамп любит победителей. А Украина в последнее время начала побеждать", - отметил дипломат.

Новый тон резко отличался от бурной встречи лидеров в Белом доме в феврале 2025 года, когда Трамп обвинил Зеленского в неблагодарности и заявил, что у того "нет козырей". Теперь американский президент говорил о налаженных отношениях и перспективах для Киева.

"Трудно поверить, правда, с тех пор, как мы встретились в Овальном кабинете, до сегодняшнего дня… Я думаю, мы наладили очень хорошие отношения. Это будет только начало… И знаете, у страны большое будущее", - сказал Трамп Зеленскому в Анкаре.

Ключевым практическим результатом потепления отношений стало обещание передать Киеву лицензию на производство ракет Patriot - средства, критически важного на фоне все более интенсивных российских обстрелов. Сам Трамп охарактеризовал это решение кратко: "Это очень круто".

ЗРК "Patriot" / Инфографика: Главред

Почему Трамп изменил риторику в отношении Киева

Европейские чиновники рассматривают поворот Трампа не как спонтанный жест, а как реакцию на изменение баланса сил на фронте. В Чатем-Хаусе это объясняют именно военными успехами Украины и давлением, которое они оказывают на расчеты Кремля.

"Серьёзная угроза со стороны России в виде баллистических ракет со временем может быть нейтрализована, если Украине будут предоставлены лицензии на использование систем Patriot. Трамп может пойти на этот шаг, чтобы изменить расчеты Путина, который считает, что может бесконечно разрушать Украину, и заставить его прекратить войну", - заявила заместитель директора Программы по вопросам России и Евразии в Чатем-Хаусе Орисия Луцевич.

Луцевич добавляет, что именно доступ Украины к масштабным американским военным возможностям реально пугает Москву, а не отдельные жесты доброй воли. По её словам, Трампа проинформировали о том, что Украина перехватила инициативу в войне.

"Ему кажется, что Путин отклонил выгодную сделку и сейчас оказался в затруднительном положении из-за преимущества Украины в технологии беспилотников средней и большой дальности", - отметила аналитик.

Давление на Путина и ход переговоров

Трамп сообщил журналистам, что поговорит с Путиным в среду вечером, и добавил, что условия российского лидера по прекращению войны, по его мнению, меняются.

"Думаю, они, вероятно, немного улучшаются в направлении некоторых вещей, которые вам нравятся. Мы оказываем значительное давление на президента Путина. Не думаю, что ему нравится то, что происходит… Не думаю, что он в восторге от происходящего", - сказал Трамп Зеленскому.

По словам чиновников, знакомых с ходом переговоров лидеров, новый тон Трампа помог европейцам не обратить внимания на остальные его резкие замечания. Один из чиновников отметил, что президент США "четко" дал понять намерение расширить поддержку Киева.

"В зале он вел себя достойно и серьезно", - сказал другой чиновник, знакомый с ходом обсуждений.

Трамп в очередной раз изменил позицию по Украине - комментарий эксперта

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко обратил внимание на заявление президента США Дональда Трампа относительно украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его словам, сначала Трамп предложил ответить на этот вопрос государственному секретарю Марко Рубио, который положительно оценил динамику действий Украины против России. После этого американский лидер отметил, что такая эскалация может способствовать завершению войны.

Марко Рубио / Инфографика Главред

По мнению Фесенко, это заявление свидетельствует о заметном изменении риторики Трампа в отношении Украины по сравнению с предыдущими месяцами.

Политолог считает, что такие высказывания могут свидетельствовать об изменении отношения самого Трампа к Украине и её позиции в войне.

Он больше не сказал ни слова о том, что у Украины нет "козырей". Наоборот - проявил уважение. Именно военные успехи Украины стали определяющим фактором изменения позиции Трампа", - отметил политолог.

Позиция США по поводу войны - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Украине следует сосредоточить внимание на укреплении обороны. Венс привел данные о потерях российских войск и утверждал, что наступательные операции прошлым летом оказались тактической и стратегической проблемой для Украины.

Президент США Дональд Трамп раскрыл детали переговоров с Путиным и сообщил о прогрессе в направлении прекращения войны. Он отметил, что переговоры приближаются к завершению и что стороны якобы стремятся к прекращению боевых действий. Трамп также сообщил о давлении на Путина и привёл данные о больших человеческих потерях, упомянув цифры погибших в десятках тысяч.

Владимир Зеленский заявлял о приоритетах встречи с Трампом на саммите НАТО. На встрече обсуждались вопросы, в частности , ПВО, дронов и гарантий безопасности. Также США готовы предоставить лицензию на производство Patriot.

Читайте также:

Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом формате и посвящённая текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединённых Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, что вызывает как критику, так и одобрение, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред