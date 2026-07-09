Умерла Бонни Тайлер: что известно

Популярная британская певица Бонни Тайлер неожиданно скончалась в больнице.

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Бонни Тайлер находилась в коме / Коллаж Главред, фото Facebook/Bonnie Tyler

Кратко:

Что случилось с Бонни Тайлер

Что сообщила ее семья

Певица Бонни Тайлер, известная такими хитами, как "Total Eclipse of the Heart", "Holding Out for a Hero" и "It's a Heartache", скончалась в возрасте 75 лет.

В сообщении, опубликованном на официальном сайте невероятно популярной валлийской дивы, исполняющей пауэр-баллады, говорится: "Семья и команда Бонни с прискорбием сообщают, что Бонни неожиданно скончалась прошлой ночью в больнице в Португалии в результате болезни, от которой она лечилась".

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Бонни Тайлер скончалась / Фото Facebook/Bonnie Tyler

В мае исполнительница из Скьюэна на юге Уэльса была введена в искусственную кому после экстренной операции на кишечнике в Португалии.

В прошлом месяце ее представитель сообщил, что она вышла из комы, но остается "очень больной и находится в реанимации".

Бонни Тайлер накануне впала в кому / Фото Facebook/Bonnie Tyler

В официальном заявлении, опубликованном в четверг утром, далее говорилось: "Вскоре мы выпустим дополнительное заявление, но пока просим о соблюдении конфиденциальности, чтобы справиться с этой трагедией".

Семья Бонни Тайлер сделала заявление / Скриншот Facebook

Бонни Тайлер: как стала известной

Певицу заметил скаут Роджер Белл в клубе в Суонси, и в 1977 году она выпустила свой первый сингл Lost in France. иЕе кантри-поп баллада "It's a Heartache", выпущенная в том же году, достигла четвертого места в британском чарте синглов и третьего места в американском Billboard Hot 100.

Ее самый большой хит, более роковая "Total Eclipse of the Heart", вышел шесть лет спустя, в 1983 году, - на этот раз возглавив чарты по обе стороны Атлантики.

Драматическая композиция, написанная автором текстов песен группы Meat Loaf Джимом Стейнманом, первоначально называлась Vampires in Love, поскольку была написана для мюзикла "Носферату".

"Мне никогда не надоедает ее петь", - недавно сказала она BBC News. "Я люблю ее, потому что все с нетерпением ждут возможности ее спеть".

Как прославилась Бонни Тайлер / Фото Facebook

За этот хит она получила номинацию на премию "Грэмми", а также еще две номинации за альбом Faster Than the Speed ​​of Night и сингл Here She Comes.

Стейнман также написала свой другой главный поп-рок-гимн 1980-х годов, страстную и помпезную песню "Holding Out for a Hero", которая была записана для саундтрека к фильму "Footloose", а позже появилась в "Шреке 2".

Тайлер представляла Великобританию на конкурсе песни "Евровидение" в 2013 году, заняв 19-е место из 26 участников, и была награждена орденом Британской империи за заслуги перед музыкой в ​​2023 году.

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О персоне: Бонни Тайлер Бонни Тайлер - британская певица, известная характерным хриплым голосом. Популярность к исполнительнице пришла с выходом альбома The World Starts Tonight в 1977 году и синглов "Lost in France" и "More Than a Lover". Её сингл "It’s a Heartache" 1978 года достиг четвёртого места в UK Singles Chart и третьего места в американском Billboard Hot 100.

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