Расслабляться пока рано: что должна делать Украина, чтобы сохранить поддержку США

Политолог Владимир Фесенко объяснил, почему положительные сигналы из Вашингтона необходимо подкрепить результатами на фронте.

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Как Украине сохранить поддержку США / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот с YouTube

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Трамп поддержал удары ВСУ по нефтезаводам РФ

США рассматривают вопрос о лицензии на ракеты Patriot

Поддержку Вашингтона нужно подтвердить на фронте

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа 8 июля на полях саммита НАТО принесла Украине ряд сенсационных и позитивных новостей. Американский лидер не только поддержал удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявив, что такая эскалация приближает мир, но и ошеломил Кремль заявлением о возможности предоставления Украине лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot.

Впрочем, несмотря на очевидный дипломатический успех, от преждевременной эйфории пока стоит воздержаться. Об этом в интервью "Главред" рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. Он убежден, что заявленная поддержка Белого дома - это лишь аванс, который Украине еще предстоит отстоять на поле боя.

Главный показатель для США - успех на поле боя

Отвечая на вопрос о том, не рано ли украинцам радоваться громким заявлениям из Вашингтона, политолог призвал к трезвому анализу ситуации. Дальнейшая поддержка со стороны США будет напрямую зависеть от способности ВСУ демонстрировать реальные результаты.

"Безусловно, эта встреча имеет положительное значение. Но пока рано делать окончательные выводы. Поэтому ту работу, которая предшествовала встрече, в частности наши удары по России, нужно продолжать. Кирилл Буданов в интервью РБК очень метко сказал: Трамп уважает победителей. Именно этот статус победителя, пусть и относительный, нужно поддерживать. Ведь война еще не выиграна", - подчеркнул Владимир Фесенко.

По словам эксперта, именно системные и болезненные удары по территории РФ заставили американский истеблишмент изменить риторику и поверить в способность Украины.

Война на изнурение и угроза новой эскалации

"Кстати, также вышла статья Валерия Залужного, в которой он критически отмечает, что еще рано делать выводы о том, кто побеждает в этой войне, поскольку продолжается война на истощение. Буданов тоже говорит, что война может затянуться и что возможна её эскалация", - напомнил Фесенко.

По его словам, в этих условиях лучшим аргументом для команды Трампа в пользу расширения военной помощи и запуска совместного производства высокотехнологичного оружия (например, ракет для Patriot) станет продолжение эффективной стратегии несимметричных ударов. Украина должна ежедневно доказывать, что инвестиции в её оборону приносят конкретные дивиденды в виде разрушенной военной и экономической машины Кремля.

Поэтому, по словам эксперта, продемонстрированный в Вашингтоне оптимизм станет реальностью только при одном условии - если ВСУ и в дальнейшем будут локально побеждать Россию на отдельных направлениях и удерживать инициативу в своих руках.

Почему Трамп меняет позицию в отношении Украины: мнение эксперта

Последние заявления Дональда Трампа о России и войне в Украине носят скорее ситуативный характер. Нынешняя риторика не означает окончательного пересмотра политики Вашингтона, ведь она зависит от развития событий на Ближнем Востоке, в частности от урегулирования ситуации с Ираном.

Об этом отметил руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович в интервью "Главреду".

Рейтерович считает, что в будущем Трамп может вернуться к теме завершения войны и попытаться действовать жестче в отношении России.

"Поэтому, чтобы чего-то добиться, ему, возможно, придется оказывать давление именно на Россию. Он уже говорит о возвращении к определенным санкциям. Это не совсем новые санкции, а скорее размораживание старых санкционных механизмов. То есть Трамп оставляет этот вариант открытым. Главный вопрос - когда он начнет его применять. Я думаю, это может произойти тогда, когда у него окончательно развяжутся руки после истории с Ираном и когда он поймет, что Путин не хочет вести переговоры на адекватных условиях", - сказал эксперт.

Какие войны "остановил" Трамп, какие начал / Инфографика: Главред

Война России против Украины - последние заявления Трампа

Напомним, как ранее сообщал Главред, американские чиновники не подтвердили, поддерживает ли Трамп украинские удары по территории России. "Зеленый свет" Украине был упомянут как сигнал от Белого дома о возможности более жесткой стратегии в отношении Кремля.

Информированный источник во властных кругах сообщил о заметном изменении подхода Дональда Трампа к вопросу завершения войны с Россией. Изменение позиции Трампа было связано с оценкой роли успехов ВСУ на поле боя.

Государственный секретарь США Марко Рубио опроверг утверждения российских чиновников о якобы достигнутых договоренностях на Аляске. По его словам, никакого соглашения на Аляске с Путиным не было. Рубио отметил, что на Аляске было лишь предложение, а отсутствие соглашения означает, что переговорный процесс не завершился конкретным результатом.

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О личности: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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