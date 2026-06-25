Рубио раскрыл правду о "сделке" Трампа и Путина на Аляске: что на самом деле произошло

Рубио раскрыл подробности переговоров между Трампом и Путиным на Аляске.

https://glavred.info/world/rubio-raskryl-pravdu-o-sdelke-trampa-i-putina-na-alyaske-chto-na-samom-dele-proizoshlo-10775687.html Ссылка скопирована

Рубио опроверг заявления российских чиновников / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, скриншот из видео

Что сказал Марко Рубио:

Никаких тайных соглашений между США и Россией на Аляске не заключалось

Встреча Трампа и Путина завершилась лишь предложением, а не договором

Заявления российских чиновников о якобы достигнутых договоренностях между Вашингтоном и Москвой после встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Путина на Аляске не соответствуют действительности. В Государственном департаменте США подчеркнули, что никаких формализованных решений о прекращении войны РФ против Украины тогда принято не было. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио на брифинге после встречи министров иностранных дел Совета сотрудничества Персидского залива.

Во время общения с журналистами госсекретаря попросили прокомментировать заявления российской стороны о якобы недовольстве Москвы выполнением договоренностей, которые, по ее версии, были достигнуты в ходе переговоров на Аляске. Американский чиновник категорически отверг такие утверждения.

видео дня

"На Аляске не было никакого соглашения. На Аляске было предложение. Но это никогда не было соглашением. Если бы у нас было соглашение — война бы уже закончилась", — сообщил Марко Рубио.

Марко Рубио / Инфографика Главред

Таким образом, в Вашингтоне фактически опровергли распространяемый российскими чиновниками нарратив о существовании каких-то скрытых договоренностей между США и РФ относительно будущего войны в Украине. По словам Рубио, переговорный процесс не завершился конкретным результатом, который можно было бы назвать соглашением.

Отдельно госсекретарь подчеркнул позицию администрации Трампа относительно возможного посредничества в урегулировании конфликта. Он дал понять, что Соединенные Штаты не отказываются от дипломатических усилий, если они могут способствовать прекращению боевых действий.

"Эта война изматывает Европу, особенно Украину. Война все больше изматывает Россию. Поэтому, если мы готовы сделать шаг вперед и сыграть конструктивную роль, если она для нас возможна, объединить стороны и довести эту войну до конца, именно это президент пытался сделать уже полтора года, но соглашения на Аляске не было", — подытожил он.

Аляска / Инфографика: Главред

Смотрите видео с заявлением Марко Рубио:

/ Скриншот

Когда переговоры могут возобновиться — комментарий эксперта

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко считает, что именно действия Сил обороны Украины, в частности удары по территории России, влияют на изменение переговорных позиций между Киевом и Москвой.

По его словам, если в ближайшее время сторонам не удастся перейти к реальным мирным переговорам, Украине придется ждать нового благоприятного момента для переговорного процесса. По его мнению, такое окно возможностей может появиться не раньше завершения весенне-летней наступательной кампании российских войск.

"Это дополнительное окно возможностей осенью, когда, вероятно, Трамп сможет принять более активное участие перед выборами в Конгресс. Если этого не произойдет, то наступит очень сложная зима, и тогда переговоры, вероятно, сдвинутся уже на весну следующего года", — констатировал он в эфире "Эспрессо".

Мирные переговоры — последние новости по теме

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил провести встречу с Владимиром Путиным на полях саммита G7. Он отметил, что встреча на саммите G7 как площадка с участием США и Франции может создать условия для обсуждения завершения войны. Позиция осталась неизменной.

Отметим, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Зеленским поделился своими впечатлениями от последних событий на фронте. По его словам, усиление давления на Россию и признание военных успехов могут заставить Кремль вернуться к переговорам.

Как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский подчеркнул важность определения формата будущих переговоров. Президент обратил внимание на необходимость гарантий безопасности и подчеркнул, что переговоры с участием США должны предусматривать четкие механизмы обеспечения безопасности для Украины и оперативное согласование процедур.

Читайте также:

О персоне: Марко Рубио Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит "Чайного движения". В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "ястреба" в области внешней политики, выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы. Недавно Рубио повторил позицию Трампа по поводу войны между Россией и Украиной и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и его нужно разрешать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа оказать давление на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", — пишет издание The New York Times.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред