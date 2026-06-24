Путин пытался сорвать, но не смог: FT узнала детали переговоров Трампа и Зеленского

Трамп оценил удары Украины по РФ и одобрил успехи ВСУ. Мнение Вашингтона о ходе войны и победе Кремля претерпело изменения.

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Трамп был впечатлен далекобойными ударами Украины по РФ / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Ключевые тезисы:

Трамп восхищен украинскими воздушными ударами вглубь РФ

Украина готова начать совместное производство ракет для Patriot

Киев осторожно оценивает возможные изменения в поддержке США

Президент США Дональд Трамп был "чрезвычайно впечатлен и полон энтузиазма" в отношении украинской кампании воздушных ударов вглубь территории страны-агрессора РФ. Об этом глава Белого дома сказал во время саммита "Большой семерки" во Франции на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Зеленский и Трамп долго беседовали во время ужина в Эвиан-ле-Бен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними "военными результатами" Киева. После встречи Зеленский заявил, что Трамп и Рубио "впервые положительно отреагировали на вопрос о лицензиях" на производство ракет Patriot.

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"Все согласны с тем, что теперь у нас есть все необходимые технические возможности для начала производства ракет для систем Patriot. Сейчас необходимо личное одобрение президента Трампа", — сказал глава Украины.

По его словам, американский лидер "планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензионное производство зенитных ракет в Европе и Украине".

Белый дом меняет курс?

Высокопоставленные украинские чиновники сообщили FT, что видят признаки того, что Трамп становится более склонным к усилению поддержки Киева и, возможно, будет более склонен оказывать давление на Россию. В то же время они остаются осторожными в своих оценках.

"Они по-прежнему скептически относятся к тому, выполнит ли президент США свои обещания, отмечая, что он и раньше давал обещания, которые не сдержал, а также его склонность лестно отзываться о Путине", - пишет издание.

FT напоминает, что еще в марте американские разведывательные службы считали, что Россия имеет преимущество в войне.

"Однако в последние месяцы европейские дипломаты отметили, что американские чиновники, похоже, изменили свою точку зрения и больше не считают, что Москва выигрывает войну", - отмечают журналисты.

Путину не удалось сорвать переговоры

Financial Times пишет, что ранее российский диктатор Владимир Путин уже помогал сорвать попытки Украины и ЕС повлиять на Трампа и звонил ему накануне важных саммитов союзников.

Однако звонок российского президента в день рождения Трампа за несколько дней до саммита, по всей видимости, не возымел особого эффекта.

Саммит G7 во Франции - новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита G7 во Франции.

Европейские союзники Украины рассчитывают использовать встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7, чтобы убедить американского лидера уделить больше внимания войне России против Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники среди представителей стран "Большой семерки".

После саммита G7 во Франции президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает изменений в вопросе российско-украинской войны в ближайшее время, а также выразил убеждение, что и Киев, и Москва стремятся найти путь к прекращению боевых действий, хотя пока не видят механизма для этого.

Как пишет Politico, Трамп, вероятно, готов усилить давление на Кремль с целью прекращения войны в Украине. Глава Белого дома также нуждается в помощи союзников для стабилизации рамочного соглашения о прекращении огня с Ираном. Отмечается, что контуры сделки начинают вырисовываться.

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Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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