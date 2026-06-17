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Трамп готов надавить на Путина: в G7 обсуждают сделку "Украина в обмен на Иран"

Анна Ярославская
17 июня 2026, 07:07
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В ходе саммита "Большой семерки" во Франции президент США предложил европейским союзникам своеобразный геополитический бартер.
Дональд Трамп, Большая семерка
Президент США удивил союзников сменой тона на саммите Большой семерки / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Главное:

  • Белый дом смягчил позицию по Украине ради сделки с Ираном
  • Лидеры Европы нашли подход к Трампу
  • Запад пытается удержать Трампа в коалиции перед саммитом НАТО

Президент США Дональд Трамп, вероятно, готов усилить давление на Кремль с целью прекращения войны в Украине. Глава Белого дома также нуждается в помощи союзников для стабилизации рамочного соглашения о прекращении огня с Ираном. Как пишет Politico, контуры сделки начинают вырисовываться.

Лидеры "Большой семерки" прибыли в Эвиан-ле-Бен с тревогой и готовились к конфликтам с Дональдом Трампом по поводу Ирана и украинского вопроса. Однако первый день переговоров изменил настроение - дипломаты ЕС почувствовали облегчение.

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Позиция Белого дома смягчилась, а Трамп намекнул на готовность поддержать Европу в украинском вопросе. Взамен он хочет получить помощь союзников для стабилизации ситуации с Ираном.

"Обсуждения, которые мы провели между собой и с президентом США - как на официальных встречах, так и в ходе неформальных бесед в кулуарах - вселяют в меня определенный оптимизм", - заявил журналистам канцлер Германии Фридрих Мерц.

Трамп готов оказать давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот прекратил агрессию. Однако, уступка в вопросе Украины имеет свою цену.

По словам двух высокопоставленных дипломатов, следивших за обменом мнениями между лидерами, Трамп призвал своих коллег из G7 выразить поддержку его иранской ядерной сделке и предложить помощь в разминировании Ормузского пролива до прибытия вице-президента Джей Ди Вэнса в Женеву для завершения соглашения о прекращении огня с Тегераном.

Также американский президент после 70-минутной встречи с Владимиром Зеленским объявил о возобновлении санкций против российского нефтяного сектора.

"Россия должна заключить соглашение", - сказал президент США.

Такие действия развеяли опасения, что Трамп может заставить Украину капитулировать.

Ранее он разговаривал с Путиным по телефону почти час, что вызвало панику среди союзников. Они опасались односторонних уступок Кремлю, а сейчас ситуация выглядит иначе.

В ответ лидеры стран "Большой семерки" дали понять, что готовы помочь США в Ормузском проливе, но при определенных условиях.

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что развертывание кораблей для разминирования должно быть совместным решением всех сторон соглашения, включая Иран и Оман.

Сейчас Трамп выглядит настроенным на конструктивный диалог, и дипломаты надеются, что этот настрой сохранится до встречи в Турции.

"Ему (Трампу) понадобятся возможности его союзников из G7 и других стран… чтобы разминировать Ормуз", - пояснил один из высокопоставленных чиновников.

"Несмотря на прагматичный характер очевидной сделки "Украина в обмен на Иран", оптимистичный итог саммита во вторник во многом был связан с усилиями лидеров G7 по завоеванию расположения президента США. Чтобы избежать повторения прошлогоднего саммита, с которого Трамп досрочно покинул мероприятие, Макрон тщательно спланировал визит Трампа, чтобы поддерживать с ним связь. Французский лидер даже убедил Трампа продлить свое пребывание, пригласив его на ужин во дворец Версаль под Парижем", - пишет Politico.

Другие лидеры также искали подход к Трампу. В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц подарил Трампу футболку сборной Германии с номером 47. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони провела дружескую разъяснительную встречу, а Владимир Зеленский показал фото горящего собора после атаки российского дрона. Последний жест был рассчитан на религиозное окружение Трампа.

"Умиротворяющая кампания" имела политическую цель: удержать Трампа в лагере западных держав в преддверии важнейшего саммита НАТО, который состоится в следующем месяце в турецкой столице Анкаре.

Встреча Трампа и Зеленского на саммите G7 - новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита G7 во Франции.

Встреча состоялась в рамках международного саммита, где стороны обсуждают ключевые вопросы безопасности и политики. В переговорах также приняли участие государственный секретарь США Марко Рубио и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

Позже Зеленский сообщил, что во время встреч с лидерами стран "Большой семерки" ключевой темой стала потребность Украины в укреплении противовоздушной обороны.

Также лидеры говорили о продолжении военной помощи и поиске механизмов, которые могут заставить Кремль согласиться на реальные переговоры о завершении войны. Детальнее читайте в материале: Украина поставила дедлайн для Путина: о чем договорились с Трампом на саммите G7.

Саммит "Большой семерки" состоялся 16 июня 2026 года во французском Эвиане.

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Об источнике: Politico

Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

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