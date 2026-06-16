Украина поставила дедлайн для Путина: о чем договорились с Трампом на саммите G7

Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным, и подчеркнул необходимость провести переговоры до начала зимнего периода.

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Саммит G7 — какой дедлайн поставили РФ и о чём договорились с Трампом / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

О чем говорили на встрече G7

О чем удалось договориться с Трампом

Какой ультиматум Зеленский поставил Путину

После участия в саммите "Большой семерки" 16 июня 2026 года во французском Эвиане президент Владимир Зеленский заявил, что главным результатом переговоров стала консолидация поддержки Украины со стороны западных союзников и готовность партнеров усиливать давление на Россию. По словам главы государства, во время встреч с лидерами G7 основное внимание было сосредоточено на укреплении украинской противовоздушной обороны, продолжении военной помощи и поиске механизмов, которые могут заставить Кремль согласиться на реальные переговоры о завершении войны.

Главред собрал основные заявления президента Зеленского по итогам саммита G7.

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О чем говорили на встрече G7

По итогам переговоров президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первой многосторонней встречей стало участие Украины в саммите G7. Он поблагодарил лидеров Франции, Великобритании, Италии, Канады, Германии, США, Японии, а также руководителей Европейского совета и Европейской комиссии за поддержку Украины и предложенные идеи по усилению давления на Россию ради достижения мира.

"Приоритеты четкие: увеличение количества ракет ПВО и предоставление лицензий на их производство, пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию. Важно, что США готовы обеспечить backstop по этим направлениям работы. Главное — чтобы всё обсуждённое было реализовано. Россия должна осознать, что её война никогда не станет нормой. Я благодарю всех, кто помогает", — написал глава государства в Telegram.

G-7 / Инфографика: Главред

По словам Зеленского, саммит прошел в конструктивной атмосфере. В ходе встреч участники подробно обсудили ситуацию на фронте, перспективы переговорного процесса с Россией, применение дальнобойных средств поражения, потери российской армии и экономическую ситуацию в РФ.

"Хорошая новость, прежде всего, заключается в том, что да, Путин должен остановить эту войну, и я пользуюсь единодушной поддержкой всех лидеров и президентов стран ЕС. Итак, мы пришли к согласию, что Россия не побеждает, теряет много людей, и им нужно заключить соглашение как можно скорее, а инициатива не в их руках", — сказал президент в интервью Reuters Next.

Президент также сообщил, что после основных мероприятий провел дополнительные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и выразил надежду на продолжение диалога как с ним, так и с другими западными лидерами, в частности с канцлером Германии, премьер-министром Великобритании, президентом Франции и президентом Европейской комиссии.

По его словам, все участники встреч согласились с тем, что Россия сознательно наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины. Зеленский отметил, что такое общее понимание является важным шагом к укреплению единства партнеров, и подчеркнул важность объективной оценки действий России и осознания масштабов преступлений, которые она совершает на украинской территории.

"Итак, в течение длительного времени некоторые из наших партнеров пытались сохранять баланс, но сейчас все признают, что Россия не хочет, Путин не хочет останавливать эту войну. И я не знаю, может, он боится, действительно боится переговоров, в том числе из-за того, что он будет делать с миллионом солдат, которые вернутся домой в Россию, и они спросят, почему мы это сделали", — подытожил он.

Большинство россиян выступает за прекращение войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всё больше международных партнёров осознают нежелание России прекратить войну. По его словам, окружение Владимира Путина продолжает склонять его к дальнейшей мобилизации, несмотря на значительные человеческие потери, однако все больше граждан РФ начинают понимать, что страна не способна победить в войне, а потому ее необходимо завершать.

"Да, я не уверен, что это действительно человеческая логика, потому что если ты несешь большие потери, то должен остановиться. Нет, им не следовало начинать, это между нами. Но в любом случае, лучше поздно, чем никогда, потому что этот процент составляет более 60% российского общества, они хотят остановить эту войну. И именно поэтому нам нужно оказывать большее давление на Путина. Сегодня на саммите G7 мы достигли подлинного единства. Все были на стороне, я думаю, на правильной стороне, и хорошо, что у нас есть одинаковая информация от наших спецслужб", — отметил глава государства.

О чем удалось договориться с Трампом

Также Зеленский сообщил, что обсуждал с президентом Трампом вопрос о введении новых санкций, а одним из главных приоритетов остается ужесточение ограничений в отношении российского "теневого флота", поскольку уже введенные долгосрочные санкции демонстрируют свою эффективность.

Переговоры Зеленского и Трампа / Фото: Офис президента Украины

"И сейчас вы видите, что цены на нефть снижаются. И хорошо, что президент Трамп принял это решение в отношении Ирана. Мы видим, что цены падают, и это хорошо. В любом случае, это хорошо. Значит, Россия не получит дополнительных выгод. Тогда "теневой флот" нужно — не просто остановить, а остановить и конфисковать. Это важно. И настойчиво работать вместе со всеми союзниками, объединившись, чтобы остановить танкеры, чтобы остановить "теневой флот" России. А также, как я уже говорил, вопрос дальнобойных ударов, но это зависит от нас", — заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что во время ударов по территории России Украина применяет исключительно собственные дальнобойные ракеты, дроны и ракеты-дроны, а не вооружение, предоставленное международными партнерами.

"Теневой флот" России / Инфографика: Главред

По словам главы государства, в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом украинская сторона также подняла вопрос об усилении санкционного давления на Россию, в частности в отношении ее банковской системы и предприятий военного сектора, которые работают не только на территории РФ, но и за рубежом. Зеленский подчеркнул, что эти каналы необходимо перекрыть с помощью санкций и политического давления.

Он выразил мнение, что президент США может сыграть ключевую роль в усилении такого давления, при этом отметив, что ожидает соответствующих шагов и от европейских партнеров. По словам Зеленского, Европа стремится координировать свои действия с Соединенными Штатами, однако главным остается поиск действенных механизмов, которые позволят остановить Владимира Путина.

Переговоры Зеленского и Трампа / Фото: Офис президента Украины

Украина может получить лицензию на производство ракет для перехвата баллистических ракет

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом обсуждался вопрос дополнительной военной помощи, в частности поставки ракет. По словам главы государства, американский президент выразил уверенность в возможности увеличения такой поддержки.

В то же время Зеленский признал, что производственные мощности США пока не полностью покрывают потребности Украины.

"Я затронул тему лицензий. Ответ был положительным. Он был положительным. Да, он был положительным. И я надеюсь, я надеюсь, что когда президент Трамп высказывается положительно, это означает "да". Мы говорили о том, что нужно Украине. ПВО — это все признают, все будут помогать, абсолютно вся "Семерка" будет работать и над тем, чтобы усилить нашу защиту. Мы говорили и о системах, и о ракетах", — сказал он.

ЗРК "Patriot" / Инфографика: Главред

Россия утратила инициативу на фронте

Комментируя изменения на фронте по сравнению с прошлым годом, Зеленский отметил, что ситуация постепенно меняется в пользу Украины. По его словам, российские войска утратили инициативу на отдельных направлениях, тогда как украинские силы смогли ее перехватить.

"Они начали наступательные действия на 12 направлениях. Мы это видели. И они утратили инициативу почти на всех этих направлениях, лишь на двух или трех", — рассказал он.

В то же время он подчеркнул, что Россия по-прежнему располагает значительными людскими и материальными ресурсами, хотя темпы её продвижения замедлились.

"Кроме того, на двух-трех направлениях мы сейчас добиваемся большего успеха. За последние месяцы, например, удалось освободить 100 квадратных километров на одном из направлений. Так что, я имею в виду, мы не остановимся, и они не остановятся. Лучше остановить эту войну. Я имею в виду, что она не останавливается на поле боя", — подчеркнул он.

Президент также сообщил, что в 2026 году Украина планирует изготовить около 10 миллионов беспилотников, а при необходимости этот объем может быть увеличен вдвое. Он добавил, что украинский оборонно-промышленный комплекс демонстрирует положительные результаты, а санкционное давление на Россию уже начинает давать эффект, хотя его уровень, по мнению Зеленского, остается недостаточным.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика — Главред

Отдельно глава государства отметил решение о выделении Украине 90 миллиардов помощи, подчеркнув, что такая поддержка со стороны европейских партнеров чрезвычайно важна для страны.

Где может состояться встреча президентов Украины и России – какой ультиматум Зеленский поставил Путину

Комментируя перспективы мирных переговоров и возможную встречу с Владимиром Путиным, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ранее предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону использовать саммит G7 как возможность для организации переговоров с российской стороной на территории нейтральной страны, в частности Швейцарии.

По словам Зеленского, Макрон положительно воспринял эту инициативу, и об этом также была проинформирована американская сторона. В то же время Россия не отреагировала на предложение, а положительных сигналов о его поддержке не поступило и от других участников этого процесса.

Президент отметил, что саммит G7 стал важным международным событием, однако российский лидер не воспользовался возможностью провести встречу в этот период.

"Я знаю, что Путин через различных лидеров неоднократно предлагал приехать в Москву. Но это игры. Мы не играем в такие игры. Поэтому нам нужна какая-то страна (для встречи, — ред.), это не Россия, это не Украина. Понятно, почему. Так что это может быть Швейцария, это может быть Турция, это могут быть страны Ближнего Востока. Это может быть, я не знаю, я не президент Соединенных Штатов. Я имею в виду, это зависит от президента: организовать ли это, пригласить ли нас, нас обоих, или нет. Но я думаю, что США могут быть таким местом, по крайней мере, у них уже была встреча в Соединенных Штатах, на Аляске", — отметил президент Украины.

Переговоры Зеленского и Трампа / Фото: Офис президента Украины

В то же время Зеленский подчеркнул важность организации потенциальных переговоров до начала зимнего периода, отметив, что Украина не хочет вновь пережить чрезвычайно сложную зиму, которую страна уже пережила ранее.

"И Россия должна знать, что у нас была ужасная зима, и у них тоже будет нелегко", — пригрозил он.

Какова роль Абрамовича в переговорах

Комментируя роль Романа Абрамовича в переговорах, президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что российский лидер использует разных людей, однако все ключевые решения принимает лично. По словам президента, во время одного из визитов Абрамовича между ними состоялся предметный и конкретный разговор.

"И я думаю, он на 100% понял мою позицию и наше предложение. И он сказал, что поедет и передаст его в Кремль. Так что посмотрим. Он (Абрамович, — ред.) может быть. То есть, он может зависеть от Путина, потому что каждая страна должна решить, кто будет представлять её на техническом уровне или на уровне советников по национальной безопасности", — отметил он.

Какой формат членства в ЕС ждёт Украину

Говоря о переговорах с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем относительно перспектив вступления Украины в Европейский Союз, Зеленский поблагодарил его за поддержку и отметил, что канцлер понимает стремление Киева к ускорению процесса евроинтеграции.

Президент отметил, что не все европейские лидеры поддерживают идею ускоренного вступления, поскольку выступают за одинаковые и четкие процедуры для всех кандидатов. В то же время он подчеркнул, что Украина находится в исключительных условиях из-за войны, поэтому нуждается в более оперативных и нестандартных решениях.

"Если после этой войны мы сделаем большую паузу на нашем пути в ЕС, всё будет так же, как у нас с НАТО. Россия найдет способ заблокировать путь Украины в ЕС. Они не хотят видеть нас успешными. России не нужно, чтобы Украина была успешной. И что для них самое интересное — чтобы Украина не стала европейской страной, не стала частью европейской семьи. Вот почему нам нужна ускоренная процедура. Вот почему я хочу, конечно, я хочу как президент. Просто когда мы говорим о нас, я говорю не как президент, я говорю как гражданин", — отметил он.

Какие страны и когда стали членами ЕС / Инфографика: Главред

Зеленский также подчеркнул, что Украина стремится к полноправному членству в Европейском Союзе, а не к каким-либо промежуточным или ассоциированным форматам. По его словам, украинская сторона хочет, чтобы к ней относились как к равноправной части европейского сообщества, без особых привилегий или ограничений.

Как Китай может повлиять на Россию

Комментируя возможную роль Китая в прекращении войны, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что давление на Россию должны оказывать все государства, заинтересованные в завершении войны.

По словам президента, Китай — это крупная и влиятельная держава, которая имеет самые тесные торгово-экономические связи с Россией. Именно поэтому, по его мнению, Пекин обладает значительным потенциалом для влияния на Москву, ведь российская экономика в значительной степени зависит от экономических решений Китая и развития двусторонней торговли.

"Это означает, что Китай имеет влияние. И, конечно, мы будем рады, если они помогут. Но мы этого не чувствуем. Мы не чувствуем их настроения. Мы не чувствуем, что они готовы оказывать давление на Путина. Это означает делать все, чтобы положить конец этой войне. Я очень открыт для встречи с президентом Си, и наши команды могут работать над этим, чтобы сделать все, что в наших силах, для прекращения войны", — сказал он.

Позиция Китая в отношении войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

Какие страны будут помогать Украине восстанавливать Лавру и саркофаг ЧАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Франция примет участие в восстановлении защитного саркофага на Чернобыльской АЭС, который был поврежден в результате российских ударов.

"Отдельно Франция заявила, что осознает всю опасность ударов и применения дронов Российской Федерацией и восстановит саркофаг в Чернобыле. Я ему (президенту Эммануэлю Макрону – ред.) поблагодарил за это", – сказал Зеленский.

Что известно о Чернобыльской АЭС / Главред — инфографика

Также глава государства рассказал, что во время встречи с президентом Швейцарии Ги Пармеленом была достигнута договоренность о привлечении швейцарских специалистов к восстановлению объектов Киево-Печерской лавры. По словам Зеленского, работы будут выполняться совместно с украинскими специалистами, а также он выразил благодарность Швейцарии за поддержку и эту инициативу.

Что может заставить Путина завершить войну — комментарий эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в комментарии 24 Каналу высказал мнение, что цена на нефть вряд ли опустится ниже 100 долларов за баррель как минимум до конца 2026 года.

По его словам, одним из ключевых инструментов влияния на ход войны остается экономическое давление. Эксперт считает, что усиление финансовых и экономических трудностей может побудить часть российской политической элиты поддержать идею переговоров и согласиться на замораживание боевых действий по текущей линии фронта.

По мнению Клочка, такое развитие событий могло бы стать благоприятным сценарием для Украины.

"Это будет серьёзный удар по России. Ведь если бы не конфликт на Ближнем Востоке, у Путина было бы сейчас гораздо больше проблем. Единственный сейчас рычаг давления — это экономика. Поэтому хорошо, что наши ракеты и дроны туда прилетают, в Крыму топливный кризис, контроль над логистикой, разрушенный мост на Чонгаре", — подытожил он.

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Об источнике: Reuters Reuters — британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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