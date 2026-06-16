Угроза прорыва границы с севера: Сырский принял важные решения

Беспилотную составляющую расширяют в составе бригад Территориальной обороны.

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Укрепление обороны границы / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное из заявления Сырского:

Украина формирует новые подразделения беспилотных систем для защиты границы

Это позволит существенно улучшить разведку и защиту

Украина будет усиливать оборону государственной границы на северном направлении. Для этого будут созданы совершенно новые воинские части, которые будут специализироваться на беспилотных технологиях. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам совещания о состоянии и готовности резервов.

"Для повышения эффективности прикрытия рубежей принято решение о формировании новых частей беспилотных систем. Они будут обеспечены необходимым вооружением, техникой и другими средствами для выполнения поставленных задач", — говорится в сообщении. видео дня

По его словам, военное руководство продолжит наращивать потенциал тех подразделений, которые уже держат оборону на этом участке фронта.

Кроме того, беспилотную составляющую расширяют в составе бригад Территориальной обороны (ТрО), что позволит существенно улучшить разведку и защиту определенных районов.

Также во время совещания Главнокомандующий заслушал доклады о доукомплектовании воинских частей техникой и вооружением после выполнения боевых задач, назвав обеспечение подразделений ключевым приоритетом.

Особое внимание он уделил развитию сержантского корпуса как основы боеспособности армии:

Будущих командиров будут отбирать прежде всего среди воинов, доказавших свою эффективность в реальном бою.

Главные критерии — наличие лидерских качеств, авторитет среди сослуживцев и высокая мотивация.

"ВСУ продолжают последовательно укреплять силы, наращивать потенциал резервов и готовить личный состав к выполнению задач при любом развитии оперативной обстановки", — подытожил Сырский.

Александр Сырский / Инфографика: Главред

Возможно ли наступление РФ из Беларуси

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявлял, что угроза открытия нового фронта со стороны Беларуси всегда была и будет оставаться до тех пор, пока не закончится война, а также пока президентом Беларуси является Александр Лукашенко.

По его словам, угроза со стороны Беларуси может иметь разные уровни. Сейчас – код желтый.

"То есть угроза есть, и мы должны быть максимально внимательными. Как только на территории Беларуси мы увидим концентрацию российских войск или формирование ударной группировки, можно будет говорить о приближении кода красного", – подчеркнул он.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Угроза со стороны Беларуси – последние новости

Как сообщал Главред, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко говорил, что на данный момент признаков масштабного наращивания белорусских войск у границы с Украиной не фиксируется, однако риск провокаций и возможного вторжения сохраняется.

Украинские бойцы отметили, что участок в Житомирской области находится под постоянным наблюдением, а признаков подготовки к наступательным действиям не фиксируется. На позициях продолжается обустройство новых линий обороны.

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко считает, что в контексте Беларуси для Украины наиболее реалистичными остаются три сценария. Первый предусматривает попытку нового наступления на Киев. Второй — попытку захвата Ровенской атомной электростанции, а третий — попытку перерезать логистический маршрут Киев — Ковель.

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О персоне: Александр Сырский Сырский Александр — главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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