Войскам РФ поставили дедлайн по Запорожью — о чем идет речь

Россияне пытаются усилить давление на Запорожье, однако Силы обороны Украины сдерживают атаки и не позволяют противнику добиться существенных успехов.

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Войскам РФ поставили дедлайн по Запорожью — что говорят в ВСУ и DeepState / Коллаж: Главред, фото: 43-я отдельная артиллерийская бригада им. гетмана Тараса Трясила, 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

О чем сообщили военные и аналитики:

Командование РФ приказало подойти к Запорожью до конца лета

Враг активизировал штурмы на Ореховском и Гуляйпольском направлениях

ВСУ сдерживают врага и уничтожают его группы на подступах к городам

Российское командование поставило своим подразделениям задачу максимально приблизиться к Запорожью до конца лета. Для этого оккупационные войска одновременно активизировали штурмовые действия на Ореховском и Гуляйпольском направлениях. В то же время Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступательные действия противника и не дают ему достичь поставленных целей.

На Запорожском направлении российские войска не снижают интенсивности применения вооружения. По словам спикера Сил обороны Юга Украины Владислава Волошина, особенно активно оккупанты используют беспилотники, артиллерию и авиацию.

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Одним из самых горячих участков фронта остается район Степногорска. Российские войска пытаются проводить штурмы и перебрасывать диверсионно-разведывательные группы.

"Ежедневно мы фиксируем от двух до пяти боевых столкновений. Здесь оккупанты все же пытаются проникнуть или подойти и закрепиться на южных окраинах Степногорска", — сообщил Волошин в комментарии "Суспільному".

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Запорожье / Инфографика: Главред

​В то же время соучредитель DeepState Руслан Микула отмечает, что ситуация в районе населенного пункта в последнее время несколько улучшилась, хотя полного контроля над ним украинские силы пока не имеют.

"Армия РФ контролирует микрорайон, который военные называют "Ромб". Он расположен в южной части Степногорска. Там когда-то была многоэтажная застройка, но от нее почти ничего не осталось — одни руины. Однако россияне там присутствуют", — сказал Микула.

Также Силы обороны пытаются вернуть контроль над позициями вблизи Приморского, Плавней и Степногорска. В свою очередь, российская армия продолжает попытки продвижения в районах Щербаков и Малых Щербаков.

По словам Волошина, российские войска неоднократно пытались максимально приблизиться к Малой Токмачке, однако все такие попытки были отбиты Силами обороны Украины. Он подчеркнул, что противник был уничтожен, а продвинуться к украинским населенным пунктам ему не удалось.

В то же время Руслан Микула сообщил, что в районе Приморского оккупанты фактически утратили инициативу, хотя отдельные российские группы все еще остаются на этой территории.

По его словам, присутствие российских военных в Приморском незначительно и не соответствует заявлениям российской стороны о якобы контроле над районом вплоть до Малокатериновки. Микула отметил, что реальная ситуация существенно отличается от информации, которую российское военное руководство докладывает высшему командованию.

Наибольшую активность российские войска сейчас демонстрируют на Гуляйпольском направлении. В начале недели там фиксировали до 40–45 боевых столкновений за сутки.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

"Противник здесь пытается проводить штурмовые действия на двух участках. Первый — в районе населенных пунктов Чаривное, Железнодорожное и Гуляйпольское. Там враг стремится двигаться в северо-западном направлении и выходить на определенные рубежи, дойти до которых командование приказало до конца месяца. Кроме того, войска РФ довольно активны к северу от Гуляйполя, в районе Доброполья, Прилук и Варваровки. Здесь они стремятся захватить под свой контроль Тернуватое, Косовцево и Рождественку", — сообщил Волошин.

Соучредитель DeepState Руслан Микула также сообщил, что наиболее интенсивные атаки российских войск на этом участке фронта пришлись на конец мая и начало июня. В этот период количество штурмов не опускалось ниже 32 в сутки, а 30 мая было зафиксировано рекордные 46 атак.

DeepState / Инфографика: Главред

По данным украинской разведки, российское командование поставило своим войскам задачу продвигаться в направлении Комышувахи и Запорожья. Для этого оккупанты пытаются вести наступательные действия севернее Гуляйполя и обходить город с западного фланга.

Впрочем, как отмечает Владислав Волошин, в последние недели россияне не достигли существенных результатов даже на тех участках, которые пропаганда уже неоднократно объявляла захваченными.

"Противник пытается зайти, осуществить фото- и видеофиксацию, как, например, в Воздвижевке. А затем эти группы фактически гибнут, потому что идут в один конец — без эвакуации, без групп закрепления и поддержки. Поэтому все это лишь попытка выдать желаемое за действительное", — подытожил Волошин.

Какова ситуация на Запорожском направлении — комментарий эксперта

Силы обороны Украины продолжают проводить успешные контратаки на Запорожском направлении, в частности в районе Степногорска. В то же время обстановка остается напряженной, поскольку российские войска параллельно готовятся к масштабной летней наступательной кампании. Об этом сообщил военный эксперт и спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире Эспрессо.

По его словам, российские войска сейчас пытаются вести наступательные действия на островах в Херсонской области на Днепре и, вероятно, будут продолжать такие попытки. В то же время он подчеркнул, что именно Запорожское направление остается одним из главных приоритетов для российского командования.

"Мы контратакуем, освобождаем наши территории. Хотя ситуация сложная. Враг атакует, пытается атаковать и в дальнейшем. Россияне будут проводить крупное летнее наступление, и мы это понимаем. Я думаю, что здесь есть определенные признаки того, что враг идет ва-банк", — подытожил он.

Война России против Украины — что известно о боях в Запорожской области

Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук подчеркнул, что ВСУ прорвали рубежи россиян в Запорожье, что значительно ослабило позиции оккупантов. Контратаки украинских сил не дали врагу реализовать планы по созданию плацдарма для наступления на Орехов. Это существенно изменило ситуацию на этом направлении и грозит дальнейшими потерями россиян.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак предупредил, что угроза уличных боев в Запорожье сейчас отсутствует, однако обстрелы города со стороны россиян будут продолжаться с целью уничтожения энергетической и промышленной инфраструктуры. Он отметил, что Запорожье является ключевым промышленным центром, что делает его стратегически важным для врага.

Отличились и украинские спецподразделения ГУР, которые провели успешную операцию в Запорожье, выбив оккупантов из укрытий и взяв при этом в плен часть врага. Как ранее сообщал Главред, эти действия разведчиков помогли стабилизировать фронт и усилить оборону Запорожского направления.

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О персоне: Владислав Волошин Владислав Волошин — спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникаторов по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа

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