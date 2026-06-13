Россияне проводили учения: дроны СБС 'разнесли' полигон РФ, видео удара

Эти подразделения РФ ведут боевые действия против украинцев на Гуляйпольском направлении.

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Удар по полигону с россиянами / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Дроны СБС нанесли удар по полигону "Восточный" в Запорожской области

Под удар попали сразу три подразделения армии РФ

Также были поражены и другие цели

Беспилотники СБС нанесли серию ударов по полигону "Восточный" в Новопетровке Запорожской области, где российские военные готовили личный состав. Под удар попало место дислокации сразу трех подразделений армии противника. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.

По его словам, на полигоне находились оккупанты из 40-й отдельной бригады морской пехоты с Камчатки, 1461-го полка 36-й армии и 1466-го полка 5-й армии.

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"Все вышеупомянутые подразделения воюют против украинцев на Гуляйпольском участке, в ТОТ Запорожской области", — говорится в сообщении.

"Мадяр" добавил, что 40-я бригада морской пехоты на протяжении более года участвовала в штурмах Угледара. В то же время 1461-й полк сформирован преимущественно из военных из Бурятии, а 1466-й полк комплектуется новобранцами из Приморского края.

Помимо полигона, СБС нанесли удары и по следующим целям:

зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" — вблизи села Вершина Вторая, Запорожская область;

зенитная установка ЗУ-23 — вблизи Новопетровки;

расчет переносного зенитного ракетного комплекса — также в районе Новопетровки;

пункт управления подразделением беспилотников 120-го дивизиона морской пехоты — вблизи Новоандреевки, Донецкая область;

технический пункт десантирования подразделения беспилотников — вблизи Довжанска, Луганская область.

Усиление ударов по России

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди ранее заявлял, что Украина продолжает наращивать удары по целям в глубине территории России, в частности по объектам нефтегазовой отрасли.

По его словам, расстояние в 1 500–2 000 километров от линии фронта больше не является безопасным тылом для РФ.

"Свободолюбивая украинская "птичка" летает туда, когда и куда захочет", — подчеркнул он.

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Удары СБС — что известно

Как сообщал Главред, Силы беспилотных систем ВСУ в ночь на 9 июня обстреляли 36 целей в оперативной глубине врага, поразив командные пункты, радиолокационные станции, логистические объекты, топливную и энергетическую инфраструктуру.

Операторы беспилотных летательных аппаратов 3-го полка Сил специальных операций Вооруженных сил Украины взяли под воздушный контроль часть сухопутного пути российских войск к оккупированному Крыму.

В то же время в ночь на 4 июня Силы беспилотных систем ВСУ поразили сторожевой корабль класса "Светляк" во временно оккупированном Крыму.

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О персоне: "Мадяр" Бровди Роберт Йосипович (позывной "Мадяр") — украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины). До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт". С января 2024 года подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление для усиления Волчанского соединения.

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