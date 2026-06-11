"Целых мостов не осталось": Крым атаковали дроны, гремели взрывы и вспыхнули пожары

Мониторы сообщают об ударе по Севастополю и "прилетах" в Армянске и Красноперекопске.

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Оккупированный Крым оказался под атакой беспилотников / Коллаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind: УНИАН

Кратко:

Дроны атаковали Крым

Повреждены стратегические мосты

В Севастополе горит воинская часть

В ночь на 11 мая в Крыму прогремели взрывы. Оккупированный полуостров атаковали дроны. По предварительным данным, повреждения получил автомобильный мост в Армянске. Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал Крымский ветер.

"Попали по автомосту в Армянске, есть повреждения, горели фуры", — говорится в сообщении.

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По неподтвержденным данным, есть погибшие.

Армянск - карта / t.me/Crimeanwind

Очевидцы сообщали о серии взрывов в Армянске, звуках пролета беспилотников и активной работе сил противовоздушной обороны.

В то же время официального подтверждения этой информации пока не поступало.

"В Армянске росПВО сбивала дроны над жилыми домами, от обломков пострадали дома, детсад и автомобили", - пишет Крымский ветер со ссылкой на подписчиков.

Также пострадал мост при въезде в Красноперекопск со стороны Армянска, было сильное зарево.

Красноперекопск / t.me/Crimeanwind

"Похоже, целых мостов на сухопутных въездах на полуостров уже не осталось. Остров Крым. Уже скоро", - добавили на канале.

Также серия взрывов прогремела в Симферополе и Севастополе. В некоторых районах Севастополя после взрывов начались перебои со светом.

Сообщается о "прилетах" в районе Камышовой и Казачьей бухт. В Стрелецкой бухте якобы было попадание в воинскую часть. Над бухтой Омега поднимается дым. Также, по данным мониторов, виден сильный пожар в районе Стрелецкой бухты.

"На территориях кадетского училища и высшего военно-морского училища стоят ЗРК "Тор" и ЗРПК "Панцирь". На восточном берегу бухты - воинская часть, 68-я отдельная бригада кораблей охраны водного района (ОВР) Черноморского флота РФ", - пишет Крымский ветер.

Стрелецкая бухта / t.me/Crimeanwind

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев атаку на город подтвердил. По его данным, российская ПВО якобы сбила не менее 20 беспилотников в разных районах Севастополя.

"Сбито более 20 БпЛА в районе Северной стороны, Севастопольской бухты, Парка Победы, Балаклавы и мыса Фиолент", — сообщил оккупационный чиновник.

Подробностей атаки и последствий Развожаев не разглашал.

В Симферополе после взрывов начался пожар. Однако что именно горит - пока неизвсетно.

Дефицит с топливом в Крыму

Поздно вечером 10 июня Михаил Развожаев сообщил, что в аннексированный Севастополь не пришли бензовозы, поэтому QR-коды на покупку бензина деактивированы.

"К сожалению, бензовозы в город сегодня ночью не смогли прийти. Обращаюсь ко всем: стоять в очередях на АЗС "ТЭС" завтра бессмысленно. Что касается срока действия QR-кодов, то сегодня все ранее выданные — будут деактивированы", — заявил назначенный Россией "губернатор" Севастополя.

При этом, по заявлению "властей" 11 июня на АЗС "ТЭС" будут заправляться коммунальные службы, скорая помощь, силовики и общественный транспорт.

Отметим, в начале июня "власти" ввели талоны на топливо, а потом приостановили их продажу. По QR-кодам в аннексированном Севастополе и Крыму можно получить талоны на покупку топлива в АЗС "ТЭС".

На полуострове действует и другая сеть АЗС, "АТАН", с как утверждается, "со свободной продажей бензина". Ежедневно "губернатор" сообщает о заправках этой сети, в которых есть топливо. При этом бензин марки АИ-95 в сети "АТАН" можно купить только по талонам.

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